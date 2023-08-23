在許多地方，為了吸引遊客，或是讓當地居民有別樣的感覺，造鎮，造一個與當地完全不同風格的小鎮，巴黎小鎮、羅馬小鎮，或是搭建古代街市，透過打造一個不一樣的街區，讓當地有個不一樣的風景。

無獨有偶，在昆山，有這麼一處以還原台灣街景的街區，他的功能不只是吸引遊客，更是為了撫慰外出在昆山打拚的台灣朋友，突然湧起的思鄉情懷，這就是：寶島又一村。

在入口處，迎接大家的是一個老式的蒸汽火車頭以及復刻版的集集火車站，用這又知名又熟悉的元素，喚起大家對於寶島的印象。在火車站旁，「慧聚夜市」是一條台灣風情街區，接著走進街區，琳琅滿目的各色招牌懸掛在店舖前，但這些並不是商家的招牌，而是在台灣最常見的街景！從賣早餐的美而美、大家買摩托的三陽機車、補習外語的地球村，一時竟然有錯亂的感覺，似乎真回到台灣的大街上。

視覺上引起注意後，總有一股引力也漸漸浮出表面，觸景生情，總會想來點家鄉味。在街區裡，也有著熟悉台灣味的招牌，永康牛肉麵、清水筒仔米糕、台南擔仔面，都是魂牽夢縈的鄉愁。在街區裡能找到賣著大腸包小腸、蚵仔煎及台式臭豆腐的小販，也有眷村牛肉麵的小店，更有台菜餐廳及度小月。

淺嘗了大腸包小腸，覺得味道是挺不錯的，糯米腸紮實，裡面包的是純肉腸，是熟悉的台式肉腸，或許配料上沒那麼豐富，但已經能暫時安撫下躁動的心情了。

昆山寶島又一村。（作者提供）

味覺與視覺在思鄉上占領了很大一塊地，但也總隱隱約約感覺有點膚淺。熟悉的味道，讓我們暫時安撫饞蟲；熟悉的街景，讓我們會心一笑，但總有更深層次的，從小到大的，一種儀式感的鄉愁在喚著我們。

香火裊裊，祝禱聲不斷，一聲：啪啦，往地上一看，兩板艷紅的，宛如新月的「爻」映入眼前，反射的喊出：聖盃。找到了！從年幼記事，到求學，再到每回外出前保佑平安，回家後報備平安，就是「拜拜」這個刻在DNA裡的程序，這精神上的鄉愁。

整個寶島又一村是依托在華東最大的媽祖廟「慧聚寺」旁，全寺規畫以鹿港龍山寺建築為方案設計基礎、並參考艋舺龍山寺配置，多次取法鹿港龍山寺、泉州開元寺、承天禪寺、天后宮等閩南兩岸各大名山古寺院建築，慧聚藝術特色。全寺融合閩南古建築及台灣龍山寺、天后宮媽祖廟之美，並結合蘇州園林的典雅。

華東最大的媽祖廟「慧聚寺」，全寺融合閩南古建築及台灣龍山寺、天后宮媽祖廟之美，並結合蘇州園林的典雅。（作者提供）

天後宮又稱為「媽祖殿」，內部供奉著媽祖，整體建築恢弘壯觀，為典型的閩台風格的殿宇，就連內部的木結構也是閩台傳統的木結構建築。昆山在2005年引入媽祖文化概念，啟動建設華東地區「純閩台風格」的慧聚天后宮，慧聚天后宮建築面積1000多平方米，成為在昆山拚搏台胞的精神和文化平台。

在媽祖神龕前，與熟悉的台灣媽祖廟一樣，有著平安米、平安水及平安符。以往，在與媽祖「請」這些保平安的小物件時，都要透過「搏杯」來詢問媽祖意願，請求媽祖同意並保佑。這次在慧聚寺，一股熟悉的衝動讓我依樣畫葫蘆的再做一次被教導的禮俗。

先搏杯詢問，得到同意後隨緣領取一個，這次我拿了平安水，並且在香爐上順時針過三圈香火，以求媽祖保佑。

在昆山，「匯聚」兩岸合心合力的經濟結果與文化結果。在「慧聚寺」，看見撫慰外出遊子思鄉的用心。（Miguel/現居南京）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。