將近日的軍演以及經貿制裁打包起來看，大陸對台政策已經進入了新的階段，總的來說，「仁至義盡」已步入尾聲，北京須放棄幻想，拔高鬥爭的調子，以因應「台灣問題國際化」的變局。

標定問題核心，「台灣問題國際化」意味著什麼？

「台灣問題國際化」意味著「一個中國原則」的變質、空心化，甚至成了台灣實質獨立的掩護。有意在台灣問題上套利的國家，打著「一中」旗號，暗中推動「一中一台」，還回頭向北京要好處，這是大陸當局不可能坐視不理的局面，因此必須予以遏制。

軍演，是實質控制台灣周圍區域的戰略手段，經貿制裁，是避免大陸產業在突然的戰爭來臨時措手不及，兩岸關係正走向開戰前必要程度的「脫鉤」——也可讀成「去風險」——以減緩戰爭帶來的損害。

柯賴侯郭四人，其中有一人完全否定「一中」，兩人閃避「一中」，這就決定了無論誰當選，都只會不同程度地推動「台灣問題國際化」，無意中承認兩岸仍處於「內戰」之事實，否定了在「兩岸同屬一中」的基礎上實現和平統一的可能。

換言之，大陸始終在促和，台灣卻在「促戰」，到底誰在改變現狀？我們別裝無辜。

在野的藍白陣營，都自稱當選即能促和，降低戰爭風險，但與此同時又不想直白承認「兩岸同屬一中」，病根不除卻宣稱能治癒，在島內唬弄民眾或許還行，但無法取信於大陸。

不喜歡「九二共識」，想改名或改內容再提出一個兩岸和平密碼，當然可以，但怎麼改都無法迴避「一個中國」，因為這是共識基礎與前提，捨此，絕不會有共識。

想用一些陰陽怪氣的話術迷惑北京？或許以前的大陸當局還能睜隻眼，閉隻眼，以大局為重。然而，此一容忍的基礎來自於穩定的中美關係，而現在這個基礎業已消失，繼續容忍，形同坐視島內外「反統」勢力的擴張。

當然可以要求北京正視中華民國的存在，但問題是，我們自己到底承認不承認「中華民國即中國」？我們自己到底有沒有展現企圖心，和平解決兩岸中國人未結束的內戰？

要檢驗那些扛著中華民國招牌，心裡卻無中華民國的人，十分簡單，問一題就好：中共若宣布，接受將「中華人民共和國」國號改回「中華民國」，請問台灣那些自稱「中華民國派」的，要不要促統？

一堆藉口會紛紛出籠。

大陸海協會副會長孫亞夫近日也說得明白：

你說，大陸矮化了台灣的政治地位，那就讓我們來談談台灣政治地位是什麼；你說，大陸在威脅台灣，那就讓我們來談談『軍事安全互信機制』；你說，大陸不讓台灣參加國際組織，那讓我們談談，如何在不出現兩個中國、一中一台的前提下，可以通過兩岸協商來解決台灣參加國際組織問題。

孫亞夫的職責，是和平解決台灣問題，當前的任務，應該是穩台商，穩台資，因此屬於大陸內部的鴿派。鴿派發出的信號是「政治談判」，前提是「不出現兩個中國、一中一台」，試問，目前哪一個參選人敢於正面回應兩岸政治談判？

涉及談判，抱著「先經後政」幻想的人，可以醒了，就算2024是在野陣營的參選人當選，也無可能回到「先經後政」的軌道，因為「馬英九的教訓」就是擱置政治談判，以至如今兩岸關係難以收拾。罪，不在馬一人，所有心存僥倖的政客公知都有責任。

看不出有任何可能，北京會在台灣問題國際化的同時，還跟你搞先經後政。繼續讓利幫忙台灣墊高拒統的政治籌碼？

關於終止ECFA的問題，孫亞夫予以否認，那是因為他代表穩台商的隊伍，隔日，國台辦就附議大陸商務部的說法：依有關規定研究「中止或部分中止ECFA給予台灣的關稅優惠」。這意味著在經貿層面，大陸鴿派也得適應新戰略，即「正常化兩岸經貿關係」，取消政治讓利。

至於新的做法要如何穩台商，那是另一個問題，重點是，大陸不會再將兩岸政治與經貿完全脫鉤處理。只有實現政治談判，才是解決一切兩岸問題的根本藥方。迴避政治談判的參選人，空口說自己能降低戰爭風險，都是吹牛，要不然就是出於對當前的兩岸局勢無知。

另一方面，戰爭風險也不全來自對岸，美國與其隊友的動作也十分關鍵。藍綠白參選人都不敢否定「武裝台灣」，也都表達了對印太戰略的正面肯定，或對日本交心。我就感到荒謬，心向「反中隊」，要怎麼「和中」？用騙的？

無論如何，對大陸而言，台灣的新總統不是尹錫悅之流，就是小馬可仕那類，說好聽點，都是遠中親美派，說難聽點，都是美國忠僕，只是程度有別而已，因此不會對誰抱以幻想。

有一種論調認為，大陸罵誰，誰就當選，問題是，北京現在已不那麼在乎誰當選，因為內部已有各種因應對策，成本估算，與促統方法，選前不會再顧忌自己的作為將幫助誰當選，而是為所應為，公事公辦。

因此，台灣別以為愈靠近投票日，大陸會愈低調，只要有任何「台灣問題國際化」的跡象，北京是該軍演就軍演，該經貿制裁就經貿制裁，不會手軟。而拜登要選舉了，維穩中美關係是重中之重，小動作雖不會少，但絕不敢有什麼大動作。

君不見，這次軍演，雷根號不知又躲到哪裡去了？

簡單說，只要台灣問題國際化趨勢不變，兩岸戰爭風險就只會升高不會降低，台灣誰當選都一樣，我們將面對的是逼談，逼統的新現實。賴清德當選，只是讓節奏加快而已。

只有真心推動兩岸政治談判，並最大程度拒絕美國介入兩岸問題，戰爭風險才會降低，沒有別的可能，所以誰都不要心存僥倖。（作者為自由撰稿者）

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