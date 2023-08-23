最近川普在接受美國福斯新聞的專訪中，大落落地說：「台灣搶走了美國人的晶片生意，……應該對台灣課徵關稅……。」由於川普是前任美國總統，最近又捲土重來準備競選下任總統，言語上具有高度的煽動性，也代表了一部分美國人的看法。川普的狂妄言論，令人回想起1980年代美國對日本半導體課徵100％反傾銷稅，又聯手韓國制定半導體遊戲規則的行徑，不禁使人脊背發涼。

除了川普之外，美國財政部長葉倫、英特爾執行長基辛格也先後發表過兩岸緊張、美國晶片必須自主等看法，只不過這些不利台灣的言論不如川普的聳動與露骨。有鑑於此，我們首先駁斥川普偏頗言論與錯誤認知，接著再分析台灣的因應策略。

首先，台灣半導體的優勢是30多年的辛勤經營，以及國際分工的結果。美國在半導體上的優勢在IC設計、電子輔助設計（EDA）、矽智財（SIP）及下游半導體設備；日本的強項在原材料、半導體設備；台灣的強項則在於IC設計、晶圓代工與封裝測試。美國一開始就把高毛利率的IC設計、EDA、智財服務、半導體設備留在美國，再將低階、低毛利率的製造外包至亞洲。其次，國家資源的槓桿效果及業界努力，打下了半導體的一片江山。台灣1980年代以來，憑藉政府的產業政策（包括租稅優惠、科專計畫補助、工研院的研究發展、衍生公司的成立等），透過國家整體資源的槓桿效果，以及台積電、聯電、日月光、聯發科等公司一步一腳印的努力、投資，才造就了今天的榮景。而以美國當今的產業發展態勢，欲重建半導體製造的輝煌時代，包括政府及民間資金的源源挹注、人才的投入、產業群聚的構建、24小時的輪班，恐怕都力有未逮。

川普的言論雖然誇大、荒誕無稽，但聽在有心人耳中，或若干不辨是非的群眾心中，將有不小的殺傷力，甚至一些美國高階領袖也認為一旦兩岸緊張，應率先摧毀台灣的晶圓代工，才能避免落入中國之手，更是危言聳聽。面對此一情境，我們應該如何因應呢？

第一，半導體已非純粹的私部門，而是國家級產業，外部影響不容小覷。隨著俄烏戰爭、美中科技戰，以及AI、5G的發展，在先進製程握有90％的市占率之下，半導體及晶片已使台灣成為地緣政治的核心，而且外部性極大（半導體出口占台灣總出口超過40％、700多億美元的順差），一旦有了閃失，台灣經濟將面臨很大的風險。政府有必要編列預算，進行國際合縱連橫，推動相關結盟策略。

在公關廣結善緣上，應該強調台灣是半導體的世界公民，目前半導體業者正進行海外投資，全力供應各國所需的半導體晶片，使各國產業得以順利開展。

第二，加強反認知作戰的廣宣。我們必須強調90％以上的高階半導體製程在台灣，一旦兩岸緊張、台灣海峽發生危機或衝突，將導致全球AI、5G、AIoT等科技倒退1、20年。因此，全球有必要共同守護台灣，維持台海和平穩定，使全球科技能夠繼續不斷演進，改善人類的生活。

不過，台灣半導體的對外投資可能造成人才、技術的外移，所以政府規劃資源，協助相關企業建立和美國、德國、日本的雙向投資及生態系，以避免人才、技術、資金的空洞化。

第三，政府應該編列更多預算，加強半導體的縱深。亦即往上游的矽智財、EDA、材料，往下游的半導體設備發展，強化並完善整個產業的供應鏈。

第四，台灣不能沒有半導體，但是也不能只有半導體，加強半導體對其他產業的擴散效果。未來為讓產業更多元化，政府應該強化半導體對其他產業的擴散效應，例如半導體晶片應用於農業的無人機，進行施肥灌溉。或應用於汽車電子化、智慧製造，甚至整合於醫療器材，如達文西手臂。同時，精準醫療、零售等行業也有相當的應用市場。透過科專計畫、基金加強晶片對其他產業的擴散效果，才能夠避免台灣產業的M型化。

不過，近年來台灣受制於科技預算的限制，政策工具也受到制約。因此，除了既有的政策工具以外，政府也應該從長計議，考慮成立主權基金或類主權基金，除了追求投資效益之外，也應規劃部分的產業政策功能，如此才能加速台灣產業結構的轉變，引領台灣邁向科技領先的新紀元。