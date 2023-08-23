8月22日國內外媒體罕見報導，中國海軍093型（北約稱商級）核動力攻擊潛艦疑似在台海海峽周邊發生嚴重意外，網傳官兵全數罹難；然我國防部稱，現在沒有相關訊息證實此事。此傳聞，引發國人高度關注。

首先，這件事令筆者憶起，在賴清德副總統從巴拉圭與過境美國返台後，次日8月19日共軍東部戰區發布，在「台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓」；其中重點在艦機協同、奪取制權、「搜潛反潛」等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑舋的嚴重警告。

其次，本次共軍聯合戰備警巡僅19日有共機45架次、共艦9艘次在台灣周邊海空域活動；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域27架次。次日，共機僅2架次、共艦6艘次在台灣周邊活動，有媒體稱共軍不敢再威懾我方。21日共機15架次、共艦10艘次；其中進入西南空域5架次。

前述共艦增至10艘次，不排除與日前媒體報導，有共艦東部戰區海軍815A型電子偵察艦玉衡星/798在台灣東部海域、第6驅逐艦支隊054A型護衛艦常州號/549在基隆外海、第3驅逐艦支隊054A型護衛艦徐州號/530遭我駐澎湖馬公海軍成功級田單軍艦監視等；大陸媒體另有報導稱共艦舷號「526」054護衛艦溫州艦、舷號「533」053H1型護衛艦台州艦與我海軍對峙。

由於日前16日、19日分別有直-9艦載反潛升機在台灣東南及西南空域進行反潛任務、直-9反潛直升機可部署在054A型護衛艦以上噸位的共軍大型作戰艦。可見，前述海域水下可能有共軍潛艦伏擊，配合上述共軍機艦進行海空聯合戰備警巡「搜潛反潛」等科目演訓。故此，筆者推斷，共軍威懾我之聯合戰備演訓仍未結束。

最後，由於潛艦指揮台通訊是屬於循環廣播方式，這是讓潛伏在水下的潛艦在伺機的情況，上浮後能24小時、全時接收。並等待適當時機，潛艦再利用隱匿快速壓縮通信傳輸回傳。因此，在中國海事局無發布台灣周邊搜救禁航區，以及後勤特種艦船，如遠洋拖船、潛艦救難船、半潛船等集結，我無須擔心屆時將協助共軍搜救，反而要特別注意台灣東南與西南海域水下情況。

另，有媒體稱在廣東汕尾東南發現有隸屬中國交通運輸部南海救助局「南海救112」救難船，以及其他拖船（拖靶船）；依據近期廣東海事局公布，共軍於8月18日至22日每天0600時至2200時在廣東汕尾以東59.6公里，範圍67.8 平方公里範圍六點連線海域內進行射擊演習，前後關聯性大。

如果共軍南部戰區海軍海南亞龍灣第二核潛艦基地部署093型核潛艦（另北部戰區海軍第一核潛艦沙子口基地；東部戰區無部署核潛艦）發生事故，肯定以925型遠洋打撈救生船永興島/863、南拖/189、南拖/181等大馬力特種遠洋拖船會到位。或北兵立即南調，北部戰區海軍駐山東青島所屬防險救生船支隊，926型潛艇支援艦長島號/867、劉公島號/865、海洋島號/864、925型遠洋打撈救生艦長興島號/861等專業潛艦救助支援、與調動，不會以中國交通運輸部與一般拖船為主的援救共軍潛艦任務。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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