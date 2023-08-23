在這場總統大選中，最出人意料的是，原本民意支持度最高的侯友宜，一接受國民黨徵召成為總統參選人後，聲望直線墜落，而且一直不如民進黨的總統參選人一大截。

說起來，侯也沒做什麼了不起的錯事，或說了什麼嚴重失誤的話，那為什麼民意支持度就突然腰斬了呢？

現在，很多人說，當初為什麼要徵召侯呢？

然而，在徵召前，侯確實是全國民意支持度最高的政治人物，徵召他，回到當時來看，也是合情合理的選擇啊！

所以，現在檢討起來，就得到一個教訓：原來，侯早先的民意支持度，支持的是他的堅守新北市長本分，以及跟更高層的政治鬥爭保持距離。

這是他自己刻意建構出來的人設，早先，很多人認可！

而他一旦接受徵召去選總統，就跟這種人設出現了自相矛盾的不相協調。他不是要只做好新北市政嗎？他不是不想捲入跟民進黨的高層次鬥爭嗎？

所以，他愈是說一定要當選總統、愈開始猛烈批評民進黨，跟他以前的人設就愈不協調，民調數字也就愈低！

換言之，他過去的高民意支持度，支持的是他堅持只顧好新北，而恰恰不是說因為他在新北做得不錯，於是鼓勵他去追求總統大位！

國民黨跟侯都沒有體會到他當初高民意支持度的涵義，於是犯下了滔天大錯，讓人設自我矛盾的侯友宜，走到今天這種進退兩難的困局之中。

當然，你可以說我是事後諸葛；不過，學者不是大預言家，多半也只能在現象發生後，去解釋現象背後的涵義。

現在的重點是：如果我的分析是不幸而言中，那麼，可怕的是，只要侯繼續選下去，他的民調就不會回到只顧好新北時的那個高點！不是民眾突然拋棄了他；是他太突兀地拋棄了過去他自己建立的社會形象，突兀到多數民眾難以接受。也許侯從政治味極淡的地方行政官員，突然轉變為政治味極強的總統參選人，他的自我認知，可以說變就變；但要多數民眾也立刻調整自我認知，而不感覺認知失諧，從過去支持侯不碰政治，只做好地方治理，變成今天要支持他只談政治，不再只管地方行政，那就太強眾人之所難了！

所以，侯今天遭遇的問題，是他自己造成的前後形象反差太大的結構性問題。他愈是批評民進黨、愈是向韓或韓粉道歉、愈是想要追求政治高位，跟他過去辛苦建立的社會形象就會差距愈大、矛盾愈深，難怪做為總統參選人的民意支持度，也就一直沒有起色。

當侯以今日之我，否定了昨日之我，便使多數民眾也陷入認知不和諧的困境之中。如果當初支持侯堅決不碰藍綠鬥爭，只做好新北市政是對的，那今天又怎能支持他變成藍綠鬥爭的主帥、一心追求政治大位的總統候選人呢？難道，能期望多數民眾願意承認，當初支持那個只顧好新北的侯市長，都是錯誤的認知嗎？

或許，這就是侯現在不管如何努力競選，民調數字一直起不來的真正深層因素！（作者為自由撰稿者）

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