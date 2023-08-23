日本媒體報導指出，占台灣出口最大宗的資訊科技產業，主要19家企業6月的銷售總額同比下跌19.8%，創下10年來最大下滑。不僅如此，全球光學器材、資通訊產品、電子產品、塑膠橡膠製品、化學產品、基本金屬、機械的需求疲弱，整體還未提振。台灣7月外銷訂單受到影響，不僅持續負成長，且「連11黑」。

值得注意的是，8月18日主計總處下修今年經濟成長率為1.61%，創下8年來新低。對於出口可能全面影響經濟成長率，筆者建議政府應盡速有大作為，不要讓人民對出口產生悲觀的預期。

預期是總體經濟學中極為重要的概念。預期可能以多種樣態對市場中每一項交易及決策產生影響，多數人民的預期就使經濟朝向不同的方向前進，因此預期在每個經濟體中都發揮至關重要的作用。

例如，如果有相當數量的人民預期經濟將停滯不前，整體經濟就可能陷入衰退。台灣現出口衰退也是如此，若有相當數量的人民預期出口將持續衰退，整體對出口就可能產生悲觀預期，進而影響經濟成長。而這影響不僅是出口，還包括消費與投資，導致整體經濟的衰退。

比較鼓舞人心的是，很多經濟學家相信，政府可以在人民預期中產生作用；若政府對某項經濟表現加以扶持，這就有助於人民形成較有利的預期。政府對預期的管理，是其在總體經濟政策中最重要的職能，政府官員應該知道經濟學家此項建議。

例如經濟部就表示，現看好第四季出口走勢，明年就將是正成長；主計總處指明年經濟景氣將轉佳，明年經濟成長率可望提升至3.32%。但除了提出較好的經濟數字外，政府應提出更快、更大的政策，例如對重點的出口廠商進行補貼，這才是對預期的更好管理，也較有助於經濟發展。（作者為臺北城市科技大學企業管理系教授）

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