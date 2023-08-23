近期新台幣匯價震盪加劇，7月累計重貶2.95角，8月分外資仍持續匯出，光這一個半個月就累計貶值高達8角，重挫達2.52%。（示意圖／shutterstock）

近期新台幣匯價震盪加劇，7月累計重貶2.95角，8月分外資仍持續匯出，光這一個半個月就累計貶值高達8角，重挫達2.52%；相較亞洲地區，只比菲律賓披索的貶值2.64%好一點。雖然韓圜也貶值2.29%、日圓貶值0.66%、越南盾貶值1.29%、人民幣貶值0.55%，但新台幣以倍數的貶值幅度超越鄰國，就值得我們深思並因應。

何況，第三季適逢股票除權息旺季，外資如將股息匯出並獲利了結，再加上法人透過ETF布局海外債市，散戶對海外債券的高利率趨之若鶩，以及出口商因美元可能持續上漲而惜售美元等，而央行之未進場干預將使得新台幣貶幅持續擴大！前些日子大陸央行意外降息，拖累人民幣匯率大跌，新台幣匯率跟著溜滑梯。連央行也坐不住，而一改態度，進場調節，以避免新台幣急速面臨32比1 美元的關卡。

就此，民進黨政府知道問題出在那裡嗎？又做了什麼嗎？完全看不到。經濟部、國發會、財政部和金管會等相關部會豈不知台積電7月已公開表示：台積電第二季合併營收歸屬母公司稅後淨利季減12.17%、年減達23.3%，也預估今年美元營收將減少10%，而總裁魏哲家也坦言需求將比想像更差。金管會等相關部會也沒注意到外資（含陸資）去年賣超股票的金額超過兆元，近一個半月賣超也已逾1500億，顯見對台灣股市並不看好。綠官們除了會說「基本面良好」外，又做了什麼？

其實，匯率的升貶和幣值的強弱，原本就是經濟景氣的反映。如今，民進黨政府在國內外各項數據驗證下，不得不面對現實，承認今年台灣經濟成長率無法保2%，就應該停止繼續大撒幣和毫無功能的金錢外交，更應該想方設法來促進我們的經濟成長和國際競爭力。遺憾的是，綠營政府依舊置若罔聞，而民間也只能像台積電劉德音董事長一樣，自我安慰的說，政府說會做，我們也只能相信！

就拿15日大陸央行降息一事，連被綠營政府一再批評的共產政權在經濟衰退之際，都會面對問題，利用降息等手段來解決困境。綠官們在面對全球第二大經濟體的經濟表現不佳時，卻只會譏笑和利用「抗中保台」、「和平保台」等虛幻的話術畫餅充飢，對於大陸政府近來認定原ECFA早收清單中聚碳酸酯原料傾銷而將課徵反傾銷稅也無法協助民間因應。只是期待民間能像過往釋迦等水果的禁銷大陸一樣，自己解決？

謊言總有被戳破的一日，真相也始終會浮出水面。如今，人民對於綠營政府及綠官們已無期待，只希望綠色政權別再製造問題或增加台海危機就謝天謝地了！（作者為立法委員、律師）

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