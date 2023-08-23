近幾個月，充斥政治人物最多的場所，就是廟宇，如過江之鯽，廟埕上大人物進進出出，好不熱鬧。這種場面，非天天都有，也就4年一次，過了競選期，才能恢復到善男信女平靜的宗教信仰，那些神祇也就沒政治人物騷擾。

最近炒得最熱鬧的兩座神祇，媽祖與關公，不但政治人物，向這兩座神祇靠攏，更妙的是連兩岸的軍隊，國軍與解放軍都在消費其中的媽祖。

向關公借助為自己加持者，有侯友宜、郭台銘，侯是警界出身，毫無疑問，從警察單位祭拜的神就是關公，而郭台銘在商界呼風喚雨，也都是欲問鼎總統大位的人，又是關公的老鄉，他們都能扯上一扯，不過比起來，郭台銘背信忘義，可能關公也未必認同，

日前解放軍東部戰區發布系列宣傳短片，第三部《守護Ⅲ》以神明「媽祖」守護台灣，反諷台灣總統蔡英文、副總統賴清德是「製造人禍的陰謀家、野心家」。而我國軍亦對應發布影片，取景佇立於馬祖的「媽祖巨神像」，批中共窮兵黷武，背離媽祖慈悲精神，以反擊解放軍影片中藉「迷你媽祖」搞文宣作戰，彰顯國軍維護區域和平穩定的決心。

兩岸軍人都以媽祖為名，指責對方，惹得媽祖左右為難，如果我是媽祖，也難免心裡犯嘀咕：「平日不燒香，臨時抱我腿，真想踢你們每人一腳。」至於關公就不一樣了，可能板著臉對侯友宜、郭台銘說：「只要你們兩個哪一個不誠實，我一概不保佑，好好坐下談合作吧！」

但孔老夫子兩千多年前就說過的：「未能事人，焉能事鬼？」，政治人物都應細思，又說「敬鬼神而遠之」，但我們政治人物偏偏一到選舉就裝神弄鬼，煞有介事，愚弄鄉民。所謂「求人不如求己」，若平時做好服務，規規矩矩做事，一介不貪，哪須頻頻拜廟求神？（作者為作家）

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