農曆7月鬼門開，牛鬼蛇神作亂威力大增，郭台銘一下丟出三隻小豬，一下又在暗潮洶湧的連署風聲中喊出「毋忘在莒」。只是，當華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀都說「三隻小豬」沒有意義，在野陣營豈能不驚覺「下架民進黨」的主張，似乎已被郭的泥巴戰淹沒。眼前大選陷入混亂賽局，差點讓人誤以為是在看《動物森友會》遊戲實境秀。

箭在弦上卻始終未發的郭台銘，近來密集舉辦公開大造勢，日前郭與張榮味、謝典林、周典論等中南部派系要角手拉手出席「主流民意大聯盟」場合，隔空向侯友宜及柯文哲喊話一起坐下來喝咖啡，正式對藍白陣營提出合作邀請。說得頭頭是道、嘴角全泡的「郭爸爸」還舉了「三隻小豬」寓言，激情稱道：「豬大哥不團結才會被各個擊破，最後還是要靠豬小弟團結大家打敗大野狼」，痛批賴清德全面掌握國家機器、帶來戰爭、破壞民主法治，呼籲在野團結力量，共同一起打敗賴清得這隻「大野狼」。

上述這番談話，立馬引發一陣熱烈討論。媒體好奇，郭台銘、柯文哲、侯友宜3人中，究竟誰才是豬大哥、豬二哥、豬小弟或真正的大野狼？還有名嘴打臉，「三隻小豬」明明講的是做人應該要腳踏實地，認真不偷懶，何來「要團結」的典故？好不容易才剛「超車」重返民調第二的侯友宜，更是自爆曾三度親自登門拜訪郭，卻屢吃「閉門羹」不得其門而入，暗指徵召落敗的郭不具備重義守諾的「關公精神」。

不僅如此，郭營心心念念最想「併購」的頭號目標柯文哲，更是嚇得再次消毒撇清關係，強調早已明白告知「郭柯配不可能」。對於郭董改口邀辯論，滿腹委屈地批評在野兩黨都把他當敵人，不敢對賴清德、民進黨，反而打他這個無黨無派、代表民意的人，柯文哲也不禁冷回：「郭董每天講的話都不一樣，讓人家無所適從！」

從目前各項民調支持度、看好度及選戰情勢變化來看，在「三腳督」或「四腳督」等多人競爭混戰的局面下，如無意外，賴清德勝選機率的確最高，主要癥結則出在「團結的民進黨」對上「分裂的在野黨」所致；因此，在野陣營整合「下架民進黨」，以達成政黨輪替任務目的，確實有一定的合理性及功能性存在。

只不過，政黨合作或非綠聯盟，背後牽涉到諸多錯綜複雜的價值理念、權力分配及利益交換等高度政治工程，非一蹴可幾，需要漫長時間和耐心反覆地磨合與談判。目前距離明年大選僅剩不到5個月，藍白各自提出總統人選也已經過數月，區域立委提名更是幾乎快塞滿。

如今，民調穩居墊底老四、參選正當性備受質疑的郭台銘，不僅從未落實他曾說過的「將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜勝選」，還想爭主導權搶當非綠共主，將主流民意大聯盟、下架無能政府等，包裝成他獨立參選連署逼退柯侯的最後通牒，充分顯露出他被形容為「虎與狐」的雙面性。

今年剛打完的瓊斯盃籃球賽，中華藍及中華白兩隊兄弟各自登山、賣力奮戰到底的傑出表現，令人熱血澎湃，感動了無數球迷。不知掛名擔任領隊在旁觀賽的郭董，是否真的也從中領悟到什麼道理？到底誰是牛鬼蛇神？誰又是小豬、大野狼？或最終通通落得山道猴子的悲劇下場？只要誠實的面對這些問題，相信答案應已不言而喻了。

（作者為自由撰稿者）