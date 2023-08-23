民進黨操控所有可以奪取政權與保住政權的工具，所有民主政治理念苟有利於我者，遵循擴張；凡不利於我者，則逾越之。司法獨立當年是攻擊維權統治的武器，從黨外到民進黨為執政前喊得震天價響；全面執政後，則指揮檢調辦案，起訴與否下指導棋，司法判決與憲法法院釋憲則施加影響。

最近兩個案例凸顯民進黨政府的這種作派。港商向心遭調查留滯四年，無端受害，最近才洗刷冤情。新竹市長高虹安被以貪汙罪起訴，政治斧鑿斑斑，各方多認為檢察官是政治辦案，高虹安備受委屈。

民進黨從黨外時代就迭遭司法破壞，執政的國民黨掌控司法大權，經常炮製一些莫須有的罪名，將黨外人士關進大牢。民進黨全面執政之後比照辦理。檢察官對綠營與非綠人士差別待遇，動輒起訴民進黨嫌惡的對象，法院判決與憲法法院釋憲多朝有利於民進黨的方向審。

近期最受人矚目的一個荒唐案例是大陸的澳洲移民王立強「假共諜」案，以及被牽涉其中的港商向心、龔青夫婦，案經台灣高檢署偵查後，上週獲不起訴確定。這個案件爆發於2020年台灣總統大選前夕，當時奮力操作「反中、保台」的民進黨自導自演，大肆炒作，意圖對選舉產生影響。最後證明是刻意羅織，向心夫婦無端受害，纏訟4年不得返港。

王立強共諜案是最初是澳洲的親右翼媒體報導，王立強就此被澳洲檢方羈押，他自述的案情荒誕無稽，但蔡英文政府見獵心喜，說此事攸關國安，調查單位、執法單位已經在做必要的調查。總統府也回應稱，政府部門高度重視本案，也稱中國干涉、介入台灣選舉不是新聞。綠營媒體跟著炒作，被王立強點名指使他的向心慘遭收押。後來CIA發現是一場烏龍。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，卻因王立強烏龍共諜案而被依涉犯國安法遭檢方偵辦，歷經台北地檢署兩度不起訴，台高檢經自為偵查而駁回。向心批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，「不可思議」。龔青最後陳述時表示，她當了30多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情，簡直是司法鬧劇。

高虹安涉嫌貪汙案也是一起政治主導的案件。立委聘用助理用的是採一筆總付的薪酬另外再加獎金，但獎金與加班時間掛鉤，沒有固定標準，由委員認定。高虹安雖然是「老闆」，但對公費助理而言，她不是真的掏腰包給工資的人，發工資的是立法院，高虹安聘請公費助理要向立法會報批請款，而立法院報批項目中又有助理的「加班費」一項，而「加班費」是按助理的加班時間為標準申報的。這兩種薪酬計算方式之間的差異，被檢察官做為指控「空報浮報助理加班費」的事證。

高虹安辦公室在領取加班費之後，只把領得的加班費中的一部分做為獎金給助理，剩下來的作為「小金庫」的辦公室公積金，高將其解釋為他們「自願」地把部分申報的加班費「捐獻」出來作為公積金。除非檢控方有證據表明助理是沒虛報加班時間，卻申報請款這麼多的加班費，否則沒有辦法證明高虹安辦公室「空報浮報」加班費。事理甚明，檢察官執意起訴，而且要求加重其刑，製造了一起冤屈案例。這種認事用法豈非政治辦案的又一事例？

（作者為資深媒體人）