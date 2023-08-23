談兩岸，大論述是免不了的，這裡牽涉到制度定位、地緣政治，乃至國朔認同等問題，但談兩岸也不能就止於這類的大論述。

不能止於大論述，是因兩岸同文同種，歷史糾葛又深，彼此間，不是只有利害關係的兩造，是有著相同情結乃至共同思維邏輯的一群人，彼此的同與不同，都可以觸發深度的觀照，且往往伴隨著一定的情感回應。正如此，許多生活上的「小事」，反而會在彼此心底產生作用，長期以降，無論是趨於善意或敵意，整個社會的心理都可能因之改變。

所以說，談兩岸，不能像談一般的地緣政治、國際關係，只冷冰冰地進行態勢比較、論秤「實力」，它還須有社會心理的觀照。

談社會心理，其形成或改變常就因於生活經驗。舉例而言，過去日人侵華，大陸普遍仇日，但網上將仇日上綱的，基本沒去過日本；而去過日本，因實際接觸改變對日印象的大陸人現在則多矣！

真到日本，也才驚覺「全稱負面」地看待一個國家或文化，是有問題的。軍國主義不是日本文化的本質，歷史的異化在任何國家都可能產生，就如同，不能以文革一棒子打死中國人般。談文化問題，還得更有機些，例如：日本文化是在怎樣的條件下走向軍國主義的，把這些誘因釐清，也就不致重蹈歷史覆轍。

有實際接觸，來過台灣的大陸人多數對台灣就有了另樣印象，也就知曉兩岸間不只是單向的你錯我對，因而有了更多的同理心，有了對兩岸更有機豐富的想像。而這改變，常就出自生活四周。

舉例而言，大陸遊客普遍反映在台灣「問路」是個美妙的經驗，台灣人總是客氣詳細地說明，真不清楚，他就帶著你走。而大陸這些年假車禍的「碰瓷」事件不斷，當他們知道台灣基本沒「碰瓷」時，更就驚訝到不敢相信。

又例如，大陸中西醫尖銳對立，西醫常被指稱是西方買辦，中醫則被扣上「偽科學」的帽子。當我介紹他們看電視節目「健康2.0」，見到所請來賓是：兩位西醫、一位中醫、一位營養師、一位做復健物理治療或氣功運動的專業人士，這在台灣看來稀鬆平常的事，卻常成為他們以台灣社會更為文明的一項重要依據。

再例如，這些年來大陸財富急劇累積，但貧富不均也更形拉大，社會普遍存在著「仇富」的心理。而「炫富」與「仇富」原就是孿生子，仇富現象與許多人「暴發戶」的心態有關，當他們看到台灣基本不炫富，富人多低調，也不得不承認傳統「滿招損，謙受益」的教誨在台灣得到更好的彰顯。

而即便看來積極性遠不如大陸的台灣年輕人，許多大學生畢業後只想開個小店鋪過自己的生活，這在大陸，會被認為是大的社會問題，畢竟悖離了光宗耀祖、富國強兵的主流價值，但真到台灣，親炙台灣的溫潤自然，對於年輕人不必被單一主流價值綁架，也仍欣羨不已。

這些都是日常可見之事，但也正是文明所最能體現之處，能親炙，感受自然深，也就覺得台灣真是個「寶地」，談兩岸，這文化的觸動，是最能讓台灣有尊嚴且導致安全的一塊。當然，相對的，在台灣，認為大陸就只粗暴落伍的，基本也就是那些沒到過大陸的人。

正如此，兩岸開放觀光，哪裡是經濟議題，更不該是政治角力。對個人，觀光，常是為了更深的生命觸動；在兩岸，旅遊往來，也才能換位思考。大陸朋友來台，原是台灣人最該擁抱之事，如今不開放觀光，歸咎於政治之爭，恐怕也只是見不及此，乃至對自己缺乏自信的一種反應。

（作者為文化學者）