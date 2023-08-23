八二三砲戰已65周年，但是，時隔一甲子多，當時遮天蔽地的火砲煙硝，隨著時間的淡化、飄散，恐怕60歲以下的台灣人，都已經印象模糊了，而年輕的一代，更是也許連名稱都沒有聽過，渾然不知「八二三」是怎樣的一個日子。

但是，對金門人而言，自從國民政府撤退來台後，以金門作為橋頭堡、最前線的戰地，從古寧頭戰役開始，就一片肅殺，除了戰地建設外，基本上都處於發展停滯的狀態，1958年的「八二三砲戰」，數萬顆砲彈如暴雨般投下，不但投在金門這塊小小的島嶼上，遍地瘡痍，更投入了金門人的心裡，形成久久無法磨滅的坑疤。而這一個坑疤，從後來金門著名的、以砲彈外殼製造的「金門菜刀」中，猶然依稀可以看出。

金門隸屬於福建，但金門卻一直承擔著護衛台灣人的重責大任，為台灣人作了種種的犧牲，沒有金門，台灣本島不可能享受數十年的和平，更不可能有若何傲人的發展與建設。「八二三砲戰」烽火連天，且持續了21年之久，金門人所受的苦難，當然不是在台灣安逸度日的台灣人所能想像得出來的，如果要說「和平」，也沒有任何人會比曾經戰亂、曾當戰場的金門人更加渴盼。

台灣人是應該五體投地以感謝金門人的，但隨著時間的消逝，許多人幾乎忘了金門對台灣的貢獻，如今金門戰事消歇，轉成觀光景點、小三通口岸，許多台灣人興沖沖地去金門欣賞「戰地風光」、藉金門當橋樑，赴大陸觀光、旅遊、創業，幾曾有人真正關心金門在地的發展？金廈「通水」，曾被百般刁難；金廈「大橋」，倡議不決；金廈「通電、通瓦斯」，迅即為台電所否決。甚至，2018年，居然還有人敢宣稱「八二三砲戰，是國共兩黨的戰役，與民進黨無關，所以不值得紀念」，台灣人希望和平，卻忘失了，沒有金門，和平是無望的。

現在是選舉前撕拚最劇烈的時刻，被遺忘許久的金門、八二三砲戰，再度被「紀念」起來，各政黨也才又想起金門，所以蔡英文、侯友宜、郭台銘，都齊赴金門前線致意，而賴清德、柯文哲雖未親自前往，也都必須面朝金門，發表談話。

今年可以說是金門最受矚目的一年，也是所有台灣主要政黨紛紛標舉出「和平」的一年。但是，在金門人眼中，恐怕是自有一片冷暖在心頭的。除了那個作為民進黨側翼的基進黨，敢責怪「和平宣言」是「賣台」之外，主要的幾個政黨的總統候選人，都題出了「和平」的訴求。但是，實際分析其話語，每個政黨賦予「和平」的內涵，都不相同。

民進黨雖否定今年的選舉是「戰爭與和平的選擇」，但也不得不強調「和平」的重要性。但是，他的「和平」，必須是在「有實力才能帶來和平，有主權的和平也才是真正的和平」的限制下。

換句話說，在條件不具備的情況下，民進黨是不惜一戰，捨棄和平的。他所揭櫫的條件，如「尊嚴對等進行兩岸對話及合作」，其實就是根本可能與「和平」背道而馳，所以他認為必須「備戰」，要軍購、要倚仗美國、要確保供應鏈的安全。當「和平」不是最高的追求目標，而是隨時可以變卦的話，豈非就是隨時要準備作戰了嗎？這是民進黨一貫的主張，不足為奇，但是，看在金門人眼裡，這是他們所想要的「和平」嗎？

柯文哲雖未親身至金門，卻選擇了極具象徵意義的忠烈祠，率領民眾黨全體公職，向八二三以來犧牲的烈士致敬，並主張修建「金廈大橋」，強調中央必須給予金門更多的資源以供金門發展，可以說是已經直接關切都金門人的福祉了；而降低兩岸的「惡意螺旋」、凜懼戰爭的危機、啟動兩岸的對談，飲水能思源，雖無具體的措施，但對金門人來說，相信也是能夠接受並期待的。

侯友宜親身前赴金門，當然就表示了對金門的重視，侯友宜也關注了金門人的生活，提出了「通電、通氣、通橋」的「三通」主張，並承諾要將金門打造成兩案經貿的樞紐，雖然也沒有更具體明確的方案，也未強調兩岸的「和平」將建立在怎樣的基礎上，但國民黨向來就對金門遠較他黨來得更重視，「九二共識」已是他們的兩岸政策主軸，不言已喻，相信金門人也是樂於接受的。

郭台銘是對金門及八二三著墨最多的人，前此有金門和平宣言，此次不但親赴金門，投下重資刊登廣告，更提出了「金門和平倡議」，擬以2000萬美金當成金門倡議基金，而提出了8項具體計畫，等於是將此當作他競選總統的前哨戰了。

郭台銘基本上是認同所謂「一中各表」的「九二共識」的，這當然是與國民黨同調，且穩妥可行的基礎；不過，他的方案雖說具體，卻略嫌瑣碎。更重要的是，這些計畫很明顯是由郭台銘個人承擔所有的經費，他富可敵國，其他黨派，恐怕沒有任何一個人能望其項背。只是，這也不免令人懷疑，總統選舉是「選賢」還是「選錢」，而如果他未能當選，是否一切都成畫餅？

一個八二三砲戰，一個和平議題，其實最密切相關的，就是金門；各政黨如何詮釋、如何規畫，可以各有不同，但都必須站在金門人的立場加以考量。八二三砲戰是金門最傷痛的記憶、最深重疤痕，任何的「和平」主張，如果不能獲得金門人的認同，不能為金門人帶來安和樂利的生活，都絕對不是金門人所想要的和平，而一旦金門不能獲得「和平」，台灣也永遠不可能有真正的「和平」。

（作者為退休大學教授）