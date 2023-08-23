今年是八二三砲戰65周年，金門好熱鬧！侯友宜前往金門和平紀念園區敲響和平鐘，蔡英文也現身主持「八二三戰役勝利65周年公祭暨追思活動」；總統府副祕書長張惇涵甚至發聲明強調，蔡、侯一共互動了「2次」。

總統府如此反應，頗令外界訝異。畢竟民進黨政府向來對八二三表現得不算熱絡。前民進黨副祕書長徐佳青曾說，八二三是共產黨跟國民黨打仗，又不是民進黨在打仗，要紀念什麼？更別提2018年國防部在金門紀念八二三砲戰60周年，總統府和行政院不但缺席，時任副總統的陳建仁還在八二三後一天的8月24日帶全家到金門旅遊，可見民進黨政府對八二三多麼忽視、輕蔑！

如今，2024大選當前，嗅得中美大氣候和兩岸小氣候出現變化的蔡英文，趕忙出現在紀念會，並刻意邀侯友宜一同參加追思祭典。

可惜的是，身為掌握台灣前途的總統，蔡英文並沒有對當年的八二三砲戰有深刻認識，更缺乏有智慧的體悟，因此發言時仍強調戰爭面，卻未看見當年兩岸領導人為盡可能避免成為大國棋子、以致於擴大兩岸人民生靈塗炭悲劇，所做出的決策；更重要的是，經歷戰爭後，後續對和平應有的認知和努力。

但侯友宜就很不同。他強調戰爭沒有贏家，支持金廈大橋公投；並提出將金門打造成兩岸經貿示範區、啟動兩岸協商機制等，有利於金門乃至於兩岸民生、文化和經濟的政策主張。

在八二三的65年後，蔡英文強調的還是戰爭、還是對立，但侯友宜已經看到了和平、看到了發展。後八二三世代的台灣人要的是什麼？答案就在2024我們手中的那一票！