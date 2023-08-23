中美洲議會通過決議，取消台灣立法院「常駐觀察員」地位，由中國大陸全國人大取代。這項「排台納中」案是2021年和我國斷交的尼加拉瓜所提，結果以近2/3多數獲得通過，重演半世紀前中華民國被2758號決議案踢出聯合國的惡夢，恐怕這將是一場更可怕惡夢的開始。

邦交國能維持多久

此事有三個觀察重點：第一，凸顯出台灣外交處境的日薄西山。中美洲曾經長年是我國外交重鎮，也是邦交國最密集的地區，但隨著中國在國際政治、經濟、軍事各方面都成為舉世超強之一，台灣的經貿籌碼逐漸流失優勢，中美洲的邦交國一個接一個被挖走。昔日的鐵板一塊，如今只剩瓜地馬拉和貝里斯兩面國旗還飄揚在我國的外交部前，中美洲議會裡只有一個瓜地馬拉是邦交國。中美洲國家既然絕大多數都已轉頭承認中國大陸，陸方想在中美洲議會取台灣而代之，真的只是動動嘴皮的小事罷了。說穿了，既然邦交國都倒了，台灣被趕出區域組織，也是剛好而已。

第二個觀察點是，外交惡化源自兩岸關係惡化，唯有兩岸緩和，大陸願意鬆手，台灣外交才有比較多的空間。若兩岸緊張，台灣就會愈來愈窒息。當其他國家必須在兩岸之間選邊時，中國大陸擁有台灣完全無法匹敵的優勢，因此台灣往往成了被拋棄的一方。從1949年兩岸分裂開始，國際局勢就一直往中國大陸傾斜，因為雙方差距實在太大。台灣在四小龍時期，大陸經濟才剛起步，台灣的經貿籌碼還可以買來一些邦交國。現在中國已是全球第2大經濟體，在很多國家都是第一大外資及貿易國，對國際事務很有發言權。美國自川普到拜登都刻意打壓中國，但反而激起中國自創一片天的鬥志，「一帶一路」、「金磚」、「上海合作組織」等機制，以及在中東促成沙烏地阿拉伯和伊朗的復交，都顯現中國已漸成非美系國家的領袖，更有籌碼和美國抗衡。

馬英九執政時，兩岸以「九二共識」為基礎進行交往，簽署了23項協議，獲得陸方多項讓利，外交也暫時休兵，唯一斷交的甘比亞還不是因為被中國大陸挖角，我國並且獲邀出席世衛和國際民航組織大會。但蔡英文當選總統後，不肯接受「九二共識」，兩岸關係就此陷入急凍，外交空間一夕壓縮，邦交國也一個個被挖走，如今只剩下區區13國。瓜地馬拉才剛舉行第2輪總統決選，親中的阿雷巴洛獲勝，他雖在選前說不會和台灣斷交，但這個邦交國到底還能維持多久，全看大陸想什麼時候再給台灣一記重擊。

美國完全幫不上忙

第三個觀察點是，美國完全幫不上忙。之前美國聯邦眾議院通過《台灣國際團結法案》，聲稱聯合國2758號決議並未處理台灣問題。當時綠營一片叫好，政府連聲感謝，但鄰近美國的中美洲議會要「排台納中」，援引的正是聯合國2758號決議。美國對此完全束手無策，大家還能相信美國真有辦法擋下中國的阻力，讓台灣重回聯合國或其他國際組織嗎？

對於被趕出中美洲議會，我國外交部顯然無力阻擋，只能在被逼退前自行退出，情景和當年退出聯合國完全雷同。外交部還嗆聲譴責中國和提案的尼加拉瓜，並說對台灣在中美洲銀行、中美洲統合體的運作無影響。這真是笑話，中國大陸既然能輕易讓我國退出中美洲議會，以我國目前在中美洲的邦交局面，外交部狠話真的不要放得太早。而且，中國大陸此舉明顯是要打臉美國的《台灣國際團結法案》，藉此讓台灣看清現實，民進黨政府如果繼續其仇中反中路線，外交之路只會愈走愈窄，終至寸步難行。

民進黨政府堅持親美反中路線，以為當美國馬前卒就能獲得老大哥的保護，但一味炒作人民的仇中情緒，讓兩岸關係和解無門，敵意不斷激化，勢必會遭遇大陸各方面的報復。中美洲議會對台灣其實不算重要，但接下來若邦交國跌到個位數，或中國大陸取消ECFA，讓台灣真正感覺到痛時，恐怕已是窮途末路。民進黨口口聲聲要捍衛台灣的民主，卻一直在做讓台灣滅頂的事，台灣人民還要被騙多久才會覺醒？