中美洲議會通過尼加拉瓜黨團提案，批准中國大陸成為常駐觀察員並取消我國常駐觀察員地位，外交部抗議後宣布退出。中華民國在中美洲深耕多年，與區域國家邦交穩固，但近年尼加拉瓜、宏都拉斯相繼與我斷交，如今又退出中美洲議會，不但衝擊我在中美洲的國際地位，甚至可能形成新一波外交土石流，對整個拉丁美洲與大洋洲地區產生骨牌效應，面對此一惡劣情勢，政府不能以中共打壓為藉口而推卸責任。

蔡政府外交連續挫敗

中美洲統合體（SICA）是中美洲國家之間區域統合的超國家組織，包含中美洲議會、中美洲經濟整合銀行及中美洲共同市場等組織。我國與該組織交往密切，位於薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多的中美洲統合體總部大樓，還是由中華民國政府資助興建，我們目前還是該組織的觀察員。

SICA採共識決，在我於該組織唯一友邦瓜地馬拉支持下，暫時可能不會失去觀察員身分。但瓜地馬拉日前總統大選，由親中的阿雷巴洛當選，能否保住邦交已有變數。中美洲銀行（BCIE）是中美洲地區的國際開發銀行，台灣是區域外會員國，且是第一大持股會員國，權益應不受影響。但在邦交國盡失情況下，早已失去以經援友邦維繫邦誼的意義，既成雞肋，退出與否也無關大局。

退出中美洲議會不只是台灣失去在該組織、該區域的影響力，還可能動搖我們在拉丁美洲僅存的幾個邦交國，需要警惕。北京若是對我外交採取堅壁清野的戰場處理，戰場就不會僅限於拉丁美洲，我在其他地區的邦交與國際組織的會籍將面對新一波的海嘯。

特別是拉丁美洲的後續效應更大，因為拉丁美洲邦交的維繫不只是維持帳面上的國際承認，或國際組織中代言傳聲的效果，維持與拉美邦交還提供了中華民國政府高層過境美國從事過境外交的機會，功不可沒。雖然元首出訪與過境外交常常出口轉內銷，淪為大內宣的工具，把格局做小，但無論如何，這兩項外交活動可以提高國家聲譽，凝聚僑民向心力，意義重大。

尼加拉瓜援引聯合國2758號決議要求排我納中，彰顯台灣將面臨更嚴苛的外交封鎖。聯合國2758號決議原本只限制台灣參與聯合國轄下的國際組織，現在連區域組織都依此決議排我，顯示中共對於堅持「一中原則」的外交戰場開始擴大。

外交路線錯誤不可原諒

這也是北京對美國眾議院通過《台灣國際團結法案》所做出的具體回擊。該法案主張，聯合國2758號決議並未處理台灣在聯合國或其他相關組織代表權的問題。眾議院還要求美國政府在各國際組織的代表，要透過意見表達、投票及影響力，抵抗中方試圖扭曲台灣地位的決議、文字、政策或程序相關作為。尼加拉瓜在中美洲議會的提案，立刻讓此一法案單邊、國內法的局限性現出原形。中美兩強關於台灣的法律大戰不會就此罷休，退出中美洲議會只是前菜，後續可能的波瀾不容輕忽。

外交部以維護國家尊嚴為名，主動退出中美洲議會，實際上是唾面自乾。當前外交處境固然有中美全球霸權競逐與國際秩序重構的大背景，但是民進黨政府錯誤的外交路線與國際布局不可原諒。民進黨堅持「抗中親美」、拒絕九二共識，放棄務實外交的靈活彈性。馬政府時期，邦交國8年只失去1個，還可以出席世衛大會與國際民航會議，並取得入境美國免簽待遇。民進黨上台後，外交一事無成，邦交國數目直降，國際組織不得其門而入。另方面又以美國馬首是瞻，處於被動，資源錯置，未能充分服務國家利益的需要。

民進黨一味依賴美國，但美中競爭此消彼長，現在連在美國自家後院都吃鱉。對東歐國家的經營，造成邦交國家不滿，又未獲得東歐國家的對等回應，得不償失。一連串外交錯誤與挫敗，吳釗燮部長卻穩若泰山。除了政黨輪替，看不到一絲外交轉機的可能。