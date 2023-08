哈利波特的作家J. K. Rowling曾說過“We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better.” 帶著對英倫魅力的嚮往,有幸跟隨受到蘭馨交流協會邀請的馬總統,我們前往了充滿魔幻色彩、仕紳情調的英國以及愛爾蘭,一覽絕美風景和濃厚的歷史軌跡。

在英國期間,我們走訪了許多著名的歷史景點,例如大英博物館、攝政公園等等,其中最令我印象深刻的,莫過於位在倫敦市中心的世界文化遺產西敏寺。透過導覽老師詳盡的引導和解說,我們更深入地理解了西敏寺與王室、貴族之間的連結,同時藉由雙眼盡覽內部構造的壯麗,感受歷代君主在此被任命時所承載的深遠意義。此外,跟隨導覽老師闡述的故事,我們踏上各大偉人安息之處,包含文學巨擘查爾斯•狄更斯、物理學家牛頓以及許多為社會帶來貢獻之人,相比以往在課堂或書本中單純背誦偉人們之經歷,親身踏入西敏寺傾聽,更能想像他們曾在每一時代創下的紀錄、書籍文字中飽含的意念又或是理論中所灌注的力量,讓西敏寺不僅僅只是華美雄偉的建築,更是讓人在精神上獲得滿滿感動的歷史遺跡。離開時再次回望西敏寺,帶走了心靈上真實的滿足。

告別英國後,我們前往了此次行程的主要目的地愛爾蘭,準備參與蘭馨交流協會的活動。剛抵達愛爾蘭,便已被宜人的天氣和恬靜的城鎮氛圍深深吸引,尤其是傍晚被渲染成淡粉色的天空,更是在印象中的綠色外,為愛爾蘭增添了鮮明的記憶。這次馬前總統在蘭馨交流協會發表了他在任市長、總統期間對於婦女權益的貢獻。有幸親臨現場的我,聽完總統的分享後,更深刻地體認到身在台灣的我們是何其幸運,能夠享有就學、職業等等權益,也有許多機會讓女性們拓展興趣,參與大大小小的活動,卻從未思考過這些幸福是由多少心血組成。我們得以享有這些珍貴的權益,是來自過往眾多先輩、女權鬥士們的付出,也包含了世界各國人民的吶喊。身為一位女性,看見了蘭馨交流協會的女士們、馬前總統都在為了台灣女性的權益灌注心力,於各行各業中發揮影響力,使我深受感動。回應文章開頭引用來自J. K. Rowling的文句,即使沒有魔法,也期望未來有機會效法先輩們,用自身蘊含的力量造福社會,回饋他們以淚水汗水為我們打造出的美好時代。

還未等到霍格華茲寄來的入學通知,已經到了要和英國、愛爾蘭告別的時刻,雖然在旅程結束時仍帶不走一身的魔法,卻用眼睛、耳朵收穫了豐富的故事,以雙腳走過歷史鋪墊出的軌跡,帶走了充滿感動、笑容的回憶。往後閱讀時若翻閱至英國、愛爾蘭相關內容時,回憶中的片段必然更清晰地浮現,在未來求學、求職的路上,這些點滴也都將成為我繼續燃燒熱情的動能,鼓勵我走得更高更遠。(徐璽 / 國立台灣大學財務金融學系在學生、大九學堂三期成員)