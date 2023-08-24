2023年在南非舉辦的金磚國家會議吸粉無數，受到國際關注，有40國想要加入金磚國家申請入會。國際組織擴大會員是一種競爭策略，誰吸的粉越多，越有地緣政治影響力。

俄羅斯、中國大陸主張多極化世界，吸引了多數具有疑美論、反對美國單極世界體系與傾向的國家響應。擴大金磚國家的規模，對俄羅斯，需要朋友來對抗美國，打破被外交孤立困境。中國大陸把金磚國家當作改革全球治理體系，以增加發展中國家和新興市場的代表性。

2023年主題為「金磚國家與非洲：促進相互加速增長、永續發展和包容性多邊主義的夥伴關係」。主席國南非將就實現出口多元化、提高生產力、增加就業機會、加速非洲大陸成長、加強各國對非洲投資等議題與會員國廣泛交換意見。如何打造「非洲大陸自由貿易區」，建立之單一市場對非洲的重要性，將消除貿易壁壘，並為當地與全球企業創造貿易與投資機會。

2022年金磚國家會議，關注進入全球發展新時代的同時，加強金磚國家高質量夥伴關係。尤其是中國特別關注與集團對抗、單邊制裁政策相關的經濟安全問題，這需要共同反對世界霸權的企圖。

2023金磚會議各大媒體開始宣傳炒作，「新的世界秩序已經到來了嗎?」南非金磚會議宣傳策略為今年會議帶來前所未有的影響力。然而，今年峰會議程卻沒有列入單一貨幣、去美元化的政策，金磚國家是否有能力創造世界新秩序，在媒體宣傳過度渲染之下，實力被誇大了。

「民主與專制」出現極化現象?

拜登政府執政時期，美國政府把世界劃分為，民主與專制兩大陣營，反俄羅斯、反中國的兩大集團。國際組織競爭策略運用，成為兩大陣營的工具。以美國為首的國際組織，通常帶有高度的政治性的軍備競賽的意涵；包括2021年，AUKUS聯盟（美國、英國、澳洲）、四邊安全對話（美國、日本、澳洲、印度）關係強化。2022年底由美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭組成的藍色太平洋夥伴（PBP）成立，藍色太平洋夥伴要實現2050年發展戰略的目標，這是美國對印太地區全面控制的策略之一。

另一邊，中國、俄羅斯陣營強調要在國際舞台上建構完善的互動體系，為經濟發展創造有利條件。除了一帶一路的會員國，中國、俄羅斯為首的上海合作組織、金磚國家會議，每年申請加入國家大幅增加。

金磚國家被視為經濟安全的基礎，不具備軍事集團標準。金磚國家號稱建立在平等對話的基礎上，南方國家希望透過金磚會議，追求經濟發展的權利。

上海合作組織，最初是由中國、俄羅斯因為安全議題而成立的，後來擴展到中亞、南亞、中東地區，其觀察員國與對話夥伴的數量非常多，涵蓋多數發展中國家。上合組織的任務不僅包括安全問題，還包括發展經貿易、能源、地緣政治問題、就科學、技術、教育、環境議程等。

今年吸引許多不想依賴美元、反美傾向的國家加入，目前已有40多個國家表達了加入的興趣，其中22個國家已經提交正式申請書。伊朗、阿根廷、阿爾及利亞、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼等國都想成為金磚國家成員。

加入金磚國家組織有條件與限制，除了需要五國共識決，GDP至少應達到2000億美元。仔細觀察，這些國家之間，缺乏地緣關係、共同利益，甚至對於世界新秩序沒有普遍共識，甚至經濟水準也不符合資格，代表這些國家的社會、經濟、科技、教育發展水準差異極大，由於經濟實力參差不齊，經濟實力差的國家是否有足夠的實力參與協調經濟與金融發展談判？這些現象對於金磚國家的整體戰略目標，包括抗衡G7、反美、單一貨幣、去美元化政策不利。

金磚國家成員國在中國、俄羅斯；美國與西方國家之間存在分歧，南非、巴西、印度對美國態度不像中國、俄羅斯具有強烈的打倒美國霸權意圖。新申請加入的新成員國，多少幫助俄羅斯、中國達成多極化世界的目標，卻讓其他不願選邊站的國家陷入兩難的困境。今年金磚會議吸粉無數，未來如何確保新成員國，或者眾多的對話夥伴國在各項議題上保持一致共識，是高難度的挑戰。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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