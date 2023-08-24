昨（23）日在一場科技媒體記者會上砲聲隆隆，政大教授鄭自隆直言數發部長唐鳳把堂堂部長的格局矮化成「局長」，政治學者施正鋒指唐鳳26次外訪、接見外賓行程只是秀英文，對國內個資洩漏、詐騙事件、假新聞根本毫無對策；市議員游淑慧則批唐鳳「出訪、出訪、再出訪；外交、外交、再外交」，網民有印象的就是賣蚵仔麵線的APP。

事實上數發部成軍一年以來，呈現的低效率及唐鳳個人色彩已經不是新聞，有媒體統計指出，這一年來數發部發布32次外訪和接見外賓的新聞，唐鳳部長個人就占26次，其中出訪行程6次，有5次飛歐洲、1次美國，宛如台灣的外交部長分身。但如此高比例的部長出訪開會新聞並不常見於其他部會首長新聞，也少有部會新聞會把首長開會、接見行程當作新聞發布。

唐鳳熱中飛歐美國家拚「數位外交」成績單無可厚非，畢竟小國務實外交難以施展身手，「數位外交」或可一搏，但是現在台灣被迫退出中美洲議會、蔡總統新南向政策難以突破，斷交部長吳釗燮節節敗退，唐鳳「數位外交」「你搞你的、我搞我的」，台灣政府集中科技硬實力、軟實力、銳實力，難道不能集中資源挽回外交頹勢嗎？還是如學者所言，只為秀英文，享受國際媒體風光的鎂光燈。

再查，最近媒體報導8月13日台灣聯隊「TWN48」在美國拉斯維加斯舉辦的世界駭客大會，勇奪第3名，台灣之光實至名歸，數位部資安署打了一場漂亮的勝仗。既然說資安署打了勝仗、又說是台灣之光，數發部官網卻獨漏這則資安署新聞，豈不怪哉？

數發部官網新聞另一大部分是大力推廣活動，但「黑客松」、「點子松」、「公益創新・徵案 100」……等活動，都是承襲唐鳳政務委員、呂正華前任工業局長的業務，這些委外發包給公關公司處理的業務，卻傾部會全力施為，難怪被學者批評格局矮化成「局長」。

數發部有戰功卻不報，反報一些唐鳳部長行程，還真搞不懂天才IT大臣的施政邏輯，但前瞻計畫第4期移撥160多億元的基礎建設經費，其中7.6億元必須用在偏鄉縮短數位落差，這次網路調查結果：花東地區數據是「零」，好大喜功的個人英雄主義、重外交、輕內政，唐鳳「局長」的業務執行能力，恐怕還得要再加強！

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