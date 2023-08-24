儒家文化是中華文化的主幹，其中對於婦女之要求是「三從四德」所謂三從是婦女應該：未嫁從父、既嫁從夫、夫死從子。四德指：德（德行）、言（言辭）、容（容貌）、功（技巧）。我們乍聽之下，有謂某女性是三從四德的女人，立即的反應，可能認為這是一位了不起的女性。但仔細研究下來，這是男性主導社會的想法，對女性並不公道。不信，我們可以來一個男性的三從四德，看看男人是否吃得下去。

先以男人的三從來說：未娶從母、既娶從妻、妻死從女。我看所有的男人，小則大笑，大則憤怒，然後對提出男性三從四德的人，一定大加撻伐。

但不管怎麼說，也不管我們多麼強調男女平等，女人到今天為止，仍然是處於不盡公平的境況，這幾乎世界各國都如此，只是程度有差而已。要怎樣才能達到真正的兩性平等，女性要怎樣才能獲得真正的平等呢？我覺得要從兩方面著手，一是女性本身的自覺與努力，二是政府的作為。

有些對女性的不公，是女性自己造成的。例如某貧困家庭，姊弟二人，只能供養一個孩子讀書，母親常選擇讓兒子上學，姊姊即使聰敏超過弟弟亦無法進學校。因為在母親眼中，兒子是傳宗接代的自家人，女兒終究是別人家的。我的母親家貧，在重男輕女觀念下，母親連小學都沒進過，這是母親一生的遺憾，每談及此，總是傷心無奈。好在我們兄妹三人都大學畢業，聊解母親不識字的遺憾。

福建廈門鼓浪嶼，有位新馬僑領，陳嘉庚先生，返家鄉辦學，小學免費，但女孩子都不來唸。查其原因，因為很多貧窮家庭，認為女孩子將來是別人家的人，讀小學雖免費，但多少總有些花費。而孩子留在家裡，做家務、撿破爛、向遊客乞討，每天多少會有一點進項。

陳嘉庚發現這樣不行，女孩子將來為人母，是每個人在世界上的第一個老師。因此乃宣布，凡女孩子來唸書的，每人發兩塊現大洋，即兩塊銀元，這是很大的錢，因此女孩子紛紛入學。陳嘉庚有遠見，了不起，他除了辦小學，還辦中學、專科，及赫赫有名的廈門大學，在鼓浪嶼，建有陳嘉庚紀念館，大家可以去參觀。

身為女性，受盡不公待遇的母親，在她有力量略改歧視時，她非但不去改，而且還帶頭去做一些對女性不公平的事，真是無知又悲哀。這樣要男女平等，恐怕也只是嘴上談談而已。因此要達到男女平權，女性本身必須自覺，且勇敢的站出來改革才行。否則必定事倍功半，耍耍嘴皮子而已！

其次男女平權，政府當然可以有很多作為，但是在男性主導政府的情況下，想政府真有作為，恐怕也是意思意思罷了。所以一定要選出，真關心女權的人當政，才有一點希望。有人問，王先生如果你當總統，有辦法嗎？我說有！舉個簡單的例子，如果我是總統，我會首先辦到，政府所有部會政務官，女性一定半數以上，只多不少。這看起來好像沒什麼了不起，但近百年來，有哪一任政府辦到了的呢？這件事辦到了，就是告訴大家，達到男女平權，不委屈女性，是玩真的。因此各種平權項目，就能逐一達成，庶幾可使我們國家，真正成為令世人羨慕的男女平等的國家。

幾千年來，三從四德，歧視女性的社會，如能一下子翻轉過來，那是很了不起的事，要如何辦成，必須要有觀念新、有魄力、有愛心的國家領導出現才行。2024年總統大選在即，大家睜大眼睛吧！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊，為期3~4月。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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