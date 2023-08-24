中國在1949年建國之初，雖然國力不逮，經濟脆弱，卻有大國的硬度，1950年抗美援朝，把美國及聯合國軍打退到38度線。1962年中印戰爭全勝，維護了中印邊疆50年的穩定。1969年中蘇珍寶島之戰，珍寶島回歸中國領土。1979年懲越戰爭，終止了兩國的邊境衝突，以及越南擴張的野心。顯示了大國的硬度，換來外力不敢輕侮的安全環境。但是在中國經濟飛躍發展，國力強大之後，卻喪失了大國該有的硬度，處處顧全觀瞻，擔心經濟，害怕風險，不敢即時解決面臨的問題，以致問題拖延，益發複雜，後來處理更加困難，代價更高。試就近幾年受矚目事件或情勢的發展為例，提出觀察、隱憂和建言。

仁愛礁

1999年菲律賓海軍「馬德雷山」號登陸艦以技術故障為由，擱淺在仁愛礁，並派出士兵輪班進駐艦上，意圖坐實控制仁愛礁。事件發生後，中國當即要求菲律賓拖走該艦，菲方多年耍賴拒絕，迄今已24年沒有處理，仁愛礁遂變成棘手的問題。

2016年美國唆使菲律賓提出南海仲裁案，結果公布，美國在同一天派遣兩隊航母前往南海，聲援菲律賓的勝利。中國拒絕承認仲裁案，也派出十艘以上的軍艦與美軍對峙。同時備妥轟6K、東風飛彈，不惜一戰。這是南海史上最大規模的軍事對峙。結果美軍不敢決戰，黯然撤兵，美方指揮官哈里斯上將（Harris）隨後去職。可惜中國缺少大國的硬度，不敢乘勢處理擱淺的「馬德雷山」艦，一擧奪回仁愛礁。

如今事隔7年，情勢更加複雜，美菲加強軍事勾結，歐盟主席訪問菲律賓，鼓勵其挑釁中國。今年以來在仁愛礁已發生5次衝突，最近並派出雷根號航母艦隊在南海虛張聲勢。東南亞領導人峰會將於9月初在雅加達舉行，中國為了順利通過「南海行為準則」，極為克制，不便這時在仁愛礁發生衝突。希望中國在峰會之後，無論「南海行為準則」是否通過，可以迅速處理擱淺的「馬德雷山」艦，收回仁愛礁，教訓菲律賓。以今天南海的局勢，中國事先有足夠的軍事準備，中美即使發生摩擦，美國非但無法得勝，恐怕披在身上的這張老虎皮都被中國扯下來，從此樹立在東南亞的軍威。中國並不是非要「南海行為準則」不可，打得一拳開免得百拳來，可保未來南海的安定。

卑路支解放軍

盤據巴基斯坦北部被巴基斯坦、英國、歐盟、美國和中國等國認定為恐怖組織的卑路支解放軍，在印度的操弄下，破壞中巴一帶一路的計劃。從2016年以來多次襲擊了中國使領館官員、孔子學院教師、核電廠中國工程師、瓜達爾港的中國工作人員等等，華人屢有傷亡。中國次次向巴基斯坦抗議交涉，要求加強保護，但是巴基斯坦的軍警能力有限，不能提供完善的保護。

中國可以正式向上海合作組織提出派兵反恐的要求，由中巴兩國共同組成維和部隊，進駐巴基斯坦俾路支省，徹底剿滅卑路支解放軍恐怖組織，才能維護中國管理的瓜達爾港、中巴經濟合作帶的道路油管，以及在巴基斯坦參與一帶一路計劃的工作人員的安全。

柬埔寨雲壤港

雲壤軍港升級改造工程在中國援助下現已接近完工。美國隨即指控雲壤軍港將成為中國的海外基地，並指控中國5年內將再設8處海外基地，包括斯里蘭卡、喀麥隆、巴基斯坦。中國極力否認。

中國若是需要在海外建立軍事據點，是中國和當地國商議決定，對美國的指控可以不予理會，更無需否認。中國海軍力量一日千里，為了維護中國最重要的貿易通道，馬六甲海峽的安全暢通，中國將來在柬埔寨雲壤港、緬甸的皎漂港、斯里蘭卡的漢班托塔港、巴基斯坦的瓜達爾港，都有可能建立海軍據點，形成海上的珍珠鍊，對抗印太聯盟的威脅。以今天中國海軍的力量，開建海外軍事據點，無人能擋，也無懼人擋。

琉球地位

由於日本叫囂「台灣有事日本有事」干涉中國內政。雖然日本並無琉球主權，但是日本已經長久把琉球群島視為其領土，並且不顧琉球人民的反對，供美國構建強大的軍事基地。於是中國也開始抬出「琉球有事中國有事」的概念，制衡日本，可圈可點。

今年3月，中國駐日大使吳江浩會晤了日本沖繩縣副知事照屋義實。7月沖繩縣知事玉城丹尼率領貿易協會80人訪華，與中國國務院總理李強、商務部部長王文濤等舉行會談，展開了中國政府直接接觸琉球官員的外交活動。但是中國的姿態過於謙和，以目前美國日本對中國窮凶極惡的打壓制裁，中國可以明確的揭開二戰迄今，美國託管琉球，私下授予日本行政管轄權，拖延了70年，琉球地位仍處於曖昧狀態的黑幕。中國可以擴大事態，提交聯合國討論琉球的前途，並且理直氣壯的支援琉球獨立運動，擺脫美國日本的無理霸佔。

尤其在事關中國統一領土完整的台灣問題上，美國雖不斷重申一個中國政策，但對外鼓舞台獨煽動兩岸危機、企圖將台灣問題國際化，以增加中國統一的困難度，國會不斷提出友台議案，明目張膽，盛氣凌人。一中政策及中美三個聯合公報的基礎，早已掏空，失去意義。

遇到台美對大陸有挑釁動作，中國就在台灣周邊擧行軍事演習，以愈來愈逼近台灣本島作為威脅。但是演習威脅次數多了卻不見有實質行動，台灣早已處變不驚，認為中國只敢軍演，不敢動真格，更瞧不起中國，惠台的貿易協議ECFA被辱為糖衣毒藥，挑釁中國愈烈。拖延愈久，夜長夢多，使得台美勾結愈緊，國際化愈明顯，甚至北約、日本、韓國、澳洲、印度都任意插嘴台灣問題，耗損中國大量政經、軍事、外交資源，將來處理台灣問題更加棘手。中國考慮到軍事風險、美國介入、經濟制裁、國際觀瞻……千百個因素，還考慮統一後治理台灣的麻煩，遲遲不願動手。如此徒有實力卻不敢冒一絲風險，國家統一基本上遙遙無期。

悠關國際關係、國家安全和國土完整的重大決策和行動，像任何其他決策一樣。沒有萬無一失，毫無風險的。中國已經是世界強國，在個別事件的處理上也要充滿自信、敢冒風險，堅定有為，維護國家安全。

（作者為中美論譠社理事）

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