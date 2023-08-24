蕭旭岑

副總統賴清德接受外媒專訪，宣稱沒有獨立路徑，也不會宣布台獨。這是一個對兩岸與國際社會的重大表態，但行動永遠比言語重要，賴清德應以民進黨主席身分，推動廢止台獨黨綱，才是取信國人與國際的唯一證明，否則只是空口白話。

第一，台獨黨綱違反中華民國憲法。依《憲法增修條文》第5條及《政黨法》第26條等規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主之憲政秩序者為違憲，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散之。依此，民進黨早該廢除違憲的黨綱。

第二，台獨不符合台灣人利益。中華民國憲法架構下的兩岸關係，不是兩個國家，而是都主張「一個中國」，但兩個不同制度的分治政府。在政治上與歷史、文化上與大陸保持連結，推動兩岸全面交流，才真正最符合台灣人的利益與福祉。

第三，民進黨最仰賴的美國與國際社會都不支持台獨。過去蔡英文以「維持現狀」作為幌子，實質推動「兩國論」，成功矇混了美國。但曾喊出「我是務實台獨工作者」的賴清德就沒那麼好過關，他必須拿出實質具體的動作說服美國。

最友台的美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲日前就主張，台灣各政黨要針對國家前途儘速找出共識，民進黨應先暫停台獨黨綱。可見無論從台灣內部、兩岸關係，乃至於國際社會來看，台獨都是阻礙兩岸和平與區域穩定的關鍵因素。

為何蔡英文不廢止台獨黨綱？很簡單，因為這將讓她「掛羊頭賣狗肉」的實質台獨路線圖窮匕見，無法再兩面討好中間選民與黨內獨派，也會迫使民進黨面對是否依循中華民國憲法的本質問題，不容易通過民意檢驗。

蔡英文以違憲的「中華民國台灣」偽國號，搭配內政上的「去中化」，逐步侵蝕掉中華民國的基礎。所謂「四個堅持」，與「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的兩國論，違憲且危險，卻欺瞞了不諳憲法，錯認現狀的年輕人與中間選民。

賴清德說：「台灣已是主權獨立的國家，名字叫做中華民國。」馬英九前總統多次指出，這樣的講法大有問題，等於是說：「張三是品學兼優的好學生，他的名字叫李四。」這樣說得通嗎？賴清德為什麼不說「中華民國早就是主權獨立的國家」？

賴清德2005年擔任立委時稱「台獨黨綱」是台灣的資產和保障，2014年擔任台南市長說台獨是共識。2017年9月擔任行政院長到立法院備詢時說「我是務實台獨工作者」，2019年提出「現在的憲法是中國大陸制定，台灣需要新憲法」。不若陰鷙權詐的蔡英文，賴清德一向誠實面對自己的主張。

國家路線攸關民眾福祉，不該用欺騙的方式。如果真的要推動兩國論或台獨，應該腳踏實地推動修憲，而不是用文字遊戲，扭曲憲法定位的兩岸現狀，唬弄媒體與人民，推動斧鑿斑斑的台獨「借殼上市」。

賴清德不若蔡英文機巧，既然宣示不推動台獨，就應廢止台獨黨綱來證明。

（作者為馬英九基金會執行長、前總統府副祕書長）