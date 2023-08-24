“Mary, I see the light”

這是拜登今年4月訪問愛爾蘭，在梅奧郡公開演講的第一句話。這句話從字面上或許看不出意思，但其背後的意涵代表著愛爾蘭願意為了移民者／陌生人／難民點燈指引方向。Mary Robinson在1990年當選愛爾蘭總統，也是該國第一位女性總統。她在總統任內時，放了一盞燈在總統府的窗臺，讓那些為了尋找更多機會或其他原因而離開愛爾蘭的國民及他們的後代知道家鄉的方向在哪，而政府也永遠歡迎他們回家。我想這也是為什麼有愛爾蘭血統的拜登，在「回到」愛爾蘭時，會說他看到那束燈光了。

這次參與蘭馨交流協會的世界年會，馬前總統在致詞時，除了提醒這個世界上仍有許多地方的婦女、孩童權利遭受剝奪及限制，需要多多關注外，也介紹了我國在2016年選出了中華民國歷史上第一位女性總統。也指出，不論是在國會，或是地方選舉，臺灣均有很高的女性參政率。演講結束，嘉賓起立拍手叫好。離場時，在都柏林的街道上，我想起美國總統那一句“Mary, I see the light”，明明有許多女性在政治、事業上成功的案例，而且表現完全不亞於男性，為何時至今日，仍有男女不平等的現象？據知，2016年川普與希拉蕊在競選美國總統時，希拉蕊非常有自信自己會當選，於是在競選之夜，她特別準備了一個用玻璃製的道具，當她上臺宣布她競選成功後，就會把那玻璃道具敲破，象徵女性突破了「玻璃天花板」，不過最終川普勝選，希拉蕊沒機會敲破那道具。

愛爾蘭似乎是一個臺灣人平常不太有機會去旅遊的地方，即使好一陣子前就在查這個國家的景點及歷史。但落地後一瞧，一切都還是好新鮮，是一個充滿綠色的國家。在第二天下午，參觀完都柏林城堡，我們到了隔壁的Chester Beatty Museum，這個博物館是展示一名美國礦業家的收藏，他的收藏品包括了許多中國的歷史文物及藝術品。導覽員認真地嘗試用英文跟我們介紹清朝時代的龍袍，還會請教我們龍袍上的圖案在中國文化的意思及中文的諧音，也準備了道具盡可能的讓我們體驗這些珍貴的寶藏。

看展時，除了有《永樂大典》外，最令人最出乎意料的是，竟然會在愛爾蘭的博物館看到《紅樓夢賦圖冊》。腦袋瞬間冒出好多問號，怎麼《紅樓夢賦圖冊》會出現在愛爾蘭！一方面覺得惋惜，中國文物竟然在西方國家展示；另一方面卻又覺得慶幸，至少它是有被好好的保存。來到愛爾蘭前，我們先在倫敦待了兩天，在大英博物館內，同樣也看到了許多來自世界各地的文物，突然可以理解為何大英博物館不用收費，畢竟這些寶藏原本也都不是英國所擁有的。

最後，我想特別介紹西敏寺，這是我在英國最難忘的部分。進入西敏寺，彷彿走進了歷史，也走進了王室的世界，無法想像這座建築見證了多少英國歷史上的重要時刻。

以往，對於英國王室的認識，都是來自於新聞或影集。據說，當年伊麗莎白二世的加冕典禮，在進行最重要的「塗聖油」環節時，所有現場直播必須暫停，因為這是整個加冕典禮最莊嚴、最神聖的時刻，一般「凡人」無法參與。

王室或許離一般民眾遙遠，但在過去這一年，英國經歷了伊麗莎白二世逝世、查爾斯三世及卡蜜拉王后加冕禮，王室存廢的討論度似乎只會越來越高。上週在網路上看到了一部小短片，一名患有唐氏症的民眾想跟正在站崗的英國皇家衛隊合影，卻沒有勇氣站在衛兵身旁，而這名站崗的英國皇家衛隊見此情況主動向民眾靠近了一步與他合影，這也許違反了站崗的規定，但我想這就如同那影片註解所說的，「那衛兵邁的一小步，是王室進步的一大步」，希望未來王室與民眾之間的距離能找到適合的平衡點。

（洪定緯 / 大九學堂二期學員）