賴清德獲民進黨提名角逐2024大選總統大位後，努力修正「台獨人設」，強調台海和平」，這次出訪巴拉圭過境美國，姿態極低，但大陸打出一連串組合拳，刻意彰顯「打賴才是硬道理」策略。未來不管賴清德做什麼、說什麼，恐怕只會不斷出拳打壓，不讓賴清德有喘息的空間。

打擊台獨 陸靠自己

1992年鄧小平「南巡」後提出「發展才是硬道理」，被認定是中共總結近半個世紀社會主義建設經驗後，所得出的未來道路方向。在鄧小平指示下，大陸認為只有追求經濟發展，國家才有希望。也因這項指示，大陸全力發展與建設，30年後GDP超越日本，成為全球第二大經濟體。大陸近來總結打壓台獨的經驗，認為只有不斷對台獨施壓，讓台獨沒有喘息的空間，民進黨才不會冒進走向法理台獨，不至於讓兩岸因為台獨走向不定，造成無法收拾的局面。

蔡英文執政7年，儘管大陸對其兩岸政策不滿意，但她仍能謹守在不獨的紅線之內，因而未改變惠台政策，但她第二任期提出「中華民國台灣」定位，向台獨傾斜，並全面「倚美制中」，去年8月美國前眾議院議長裴洛西來台訪問，祭出圍島軍演並實質抹除海峽中線，今年4月蔡英文趁過境機會，會見眾議院議長麥卡錫，大陸再次進行環台軍演，但規模略減。

賴清德自貼「務實台獨工作者」標籤，不但讓大陸罹患「疑賴病」，認為賴清德比蔡英文更危險，連美國都出現「疑賴論」。不管賴清德怎麼用「和平保台」修正自己的說詞，怎麼用繼承蔡英文路線來保證自己不出格，過境美國再低調不過，但仍不能舒緩大陸的「疑賴病」。

這是賴清德為自己製造的麻煩，國台辦海研中心日前在成都舉辦「兩岸關係研討會」，許多台灣學者都呼籲大陸，不要在選舉期間軍演，避免民意反彈反而幫賴清德助選，但正如廈門大學資深涉台學者劉國深所言，「大陸在解決台灣問題上，向來都是按照自身的戰略和節奏去處理」，大陸在賴清德過境美國後所祭出的軍演、經濟制裁牌，都出於「打賴是硬道理」的策略。

「打賴是硬道理」代表大陸已不在乎明年是賴清德，或侯友宜、柯文哲當選，也知道寄希望於台灣人民策略失效，只能靠自己的實力來壓抑賴清德，讓賴清德不變成陳水扁後第二個「麻煩製造者」，才能永保民進黨不輕率實現法理台獨，逼迫大陸實施武統。

打賴工具 祭組合拳

美國已非小布希時代的美國，今天的美國不斷把台灣當「鉛筆尖」刺激大陸，大陸已無法完全依靠美國出手預防台海危機發生，兩岸戰爭與和平的主控權，只能操控在大陸自己手中，這是大陸不管賴清德民調高不高，都必須使出「打賴是硬道理」的手段之因。

問題來了，台灣出口高度依賴大陸，大陸如果收回惠台政策，台灣經濟將被抽血，經濟榮景還能維持嗎？這是台灣被3成多到4成左右賴清德支持者綁架，所要承擔的共業嗎？民進黨統治之下，台灣何去何從？

大陸「打賴」的政策工具很多，除了軍事手段，政治、經濟、外交等還有很多。賴清德過境美國後的軍演，只是小試一番，芒果暫停輸陸不痛不癢，卻是明顯訊號，台灣要認真思考，ECFA一旦喊停，以民進黨離離落落的執政能力，有能力拯救台灣經濟嗎？一座護國神山、一群AI電子廠就能救台灣嗎？

大陸「打賴是硬道理」策略下，台灣人民將承擔自己造業自己擔的苦果，大陸過去還會考慮非綠民眾的心情，還有寄希望於台灣人民的想像空間。如今，軟的不管用，那就硬到底，看看未來台灣人民是否能將心比心。如果「硬更硬」無效，大陸民粹勢力繼續飆漲，最後若走向「兩岸一家仇」，那才是台灣的悲哀。

大陸把賴清德定性「麻煩製造者」，但未定性「台獨」，仍為雙方保留迴旋空間，未來就看賴清德是否有心，在這個小小空間中找出路。