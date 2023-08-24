8月14至19日，中國國防部長李尚福訪問莫斯科與明斯克，以行動表明中俄建立「超越冷戰聯盟與不針對第三方」的牢固關係。美國印太戰略建構了美英澳與美日韓三角軍事同盟關係，為此，中俄保持高層接觸、軍事情報交換，以及深化聯合軍演暨陸海空聯合巡邏的常態化機制，成為中俄不結盟外交政策下的務實合作。白俄羅斯持續在牽動北約東擴吸納烏克蘭的過程中，發揮為俄羅斯挑動西方核戰敏感神經的作用。

中國崛起無法脫離俄羅斯的地緣戰略合作，更需要俄羅斯軍事技術的支持，中俄軍事合作是中國反圍堵最為便捷的軍事後盾來源。習近平與普丁制定了邁向「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」的宏偉藍圖，中俄主導了大歐亞板塊的區域政治秩序。俄羅斯一直是北韓平衡東北亞關係中最堅實的盟友，中俄朝三角合作關係不可避免與美日韓產生軍事抗衡。

李尚福與俄羅斯國防部長紹伊古今年已經會晤3次，此行參加了8月15日莫斯科第十一屆的國際安全合作會議，並且出席了莫斯科「2023-軍隊」軍事技術論壇，一方面展示中俄軍事技術相互觀摩的公共外交，另一方面，更是雙方軍售關係最具象徵性的舉措，彰顯北京與莫斯科的合作不受華府壓力的影響。

顯然，中國不會在俄烏戰爭中成為袖手旁觀者，而俄羅斯也無法在中美亞太逐霸中缺席。李尚福於2018年擔任中共中央軍委裝備發展部長時，因向俄羅斯採購蘇35戰機和S-400防空導彈系統遭到美國制裁至今。李尚福今年就任國防部長，不但體現習近平要求中國快速軍事現代化的既定方向，也反映了對俄羅斯武器和戰略合作的迫切需求。

中國在俄烏戰爭中的第三方協調角色，成為中俄軍事協作並且牽制歐盟的籌碼。對內，俄羅斯在俄烏戰爭中解決了黑海艦隊整體的戰略安全問題，凝聚了俄羅斯族裔對俄羅斯整體效忠的態度；對外，俄羅斯確認了去美元化的方向，以自身豐富的天然戰略資源並且結合中國的人民幣，促使中俄肩並肩與背靠背，聯手邁向在非西方世界進行本幣交易的新時代。中俄均在民族復興號召中，培養民眾對本國文明的自豪感與自信心。

普丁的外交目標是推動多極體系並且占據一席之地。俄烏戰爭開始1周後，俄軍圍城基輔已經達到促談的結果，占領烏東南四地已經完成解決保護俄羅斯族裔和亞速海內海化的目標。由於美國率領北約介入，烏東僵持戰爭符合俄羅斯減少傷亡的整體利益。自2014年基輔政變至今，烏克蘭失去了地緣戰略的優勢。俄羅斯終止《黑海糧食倡議》顯示，普丁不會讓北約和歐盟獲得黑海的地緣主導權和天然資源。美國退出《伊核協議》和中國促成伊沙復交，中俄伊新三角則牽動中東石油交易和武器市場的新勢力。

瓦格納兵團負責人普里格津的一日叛亂與離奇飛機失事事件，以及軍事博主斯特列科夫在莫斯科遭逮捕的事件，成為普丁整頓安全部門的象徵。這些事件表明，莫斯科不允許將安全訊息戲劇化以達到個人獲利的目的。任何企圖利用情報謀改變俄羅斯輿論之行動，在俄國都將很快被消滅，因為極右翼組織以愛國為名，形同破壞莫斯科的決策威信，且違反俄羅斯戒嚴時期的法規。

未來科技的商業利益將決定國際秩序的主導權，因此，普丁強調的科技主權、經濟主權和資訊主權，需要確保朋友圈內的技術和貨幣整合。上海合作組織和金磚國家的未來單一貨幣，逐漸脫離美國主導的自由國際體系運作。中俄的合作仍在不結盟的政策下，強調以主權為核心的國家利益和多邊組織的共同利益，中俄正建構全球新勢力範圍。

（作者為元智大學助理教授）