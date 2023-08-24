2024總統選舉「三腳督」混戰至今，賴清德的支持度漸有突破天花板的跡象，反倒是在野陣營的柯文哲、侯友宜時相拉鋸、互有領先，陷入尬搶老二的困局。為了尋求突破、刺激新戰機，原本就戰術靈活的柯P又開始施展移形換影的喊話了。如果在野陣營願意坐下來喝杯咖啡，總是改變局勢的一步棋。

在此之前，柯文哲保持了一段時間的民調老二位置，還曾拉近與賴清德的差距，但現在形勢出現微妙變化，不但侯友宜時有超越柯的表現，經過交叉分析，也可看出柯在最自豪的年輕世代選票出現明顯流失的現象，這當然使得柯備感壓力，需要有奇招來再造新局。

他先藉著紀念八二三砲戰65周年，在臉書上表示他主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利；他也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識。隔天面對媒體詢問柯、侯二人能否用民調整合，合作團結勝選？柯又表示：「什麼事都有可能，凡事要從先溝通開始。」

前一段話是展現其選總統的格局，但現實是處於選戰期間，執政黨怎會配合其造勢跟他談？後一句話才是引人遐思的重點，儘管不久前柯才明確說他會以民眾黨總統候選人的身分選到底，如今願意溝通應該是感受到非綠選民的焦慮。

柯P以小搏大的本事就是在此，永遠給藍營和支持者希望，又不會把話講死、把事做絕，始終保持這種有點黏又不太黏的曖昧，直到最後翻牌揭曉。只不過，在野陣營再不順應時勢、積極整合，光是尬搶老二，還不是搶「鐵達尼號的頭等艙」，有啥用？侯友宜也該說說話了吧！