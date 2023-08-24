國台辦宣布，今年大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中，截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。決定從昨天起，暫停台灣芒果輸陸。

台灣的芒果季已經快結束了，大陸不會不知道。特別在芒果季快結束時，宣布暫停進口，是很聰明的作法。可以達到三個目的：第一，宣示大陸對於水果品質的堅持。第二，在選舉期間，提醒台灣，大陸一直是台灣水果最大最好的銷售地。第三，在芒果季節末期，警示台灣。讓台灣有時間與機會，改善芒果品質，也省思反中的立場。

台灣芒果是真的很好吃，品質很優。但是，這不表示「大洋臀紋粉蚧」不存在，或者問題不需要解決。台東的釋迦，之前也出現問題，被大陸禁止進口。是怎麼解決的？今年海峽論壇時，我現場兩次聽到台東縣長饒慶鈴，清楚說明了台東，是怎樣努力改善釋迦病蟲害問題，又怎樣跟北京溝通的。誠意加上行動，果然讓大陸解除禁令。

6月台灣芒果進口大陸是394噸，佔大陸芒果總進口量19.86%，幾乎20%。第一大進口是泰國芒果，佔60.25%，是台灣芒果3倍。可是因為台灣芒果品質比較好，所以價格一噸是2403美元，而泰國芒果則是789.63美元。台灣芒果以三分之一的量，金額卻是差不多。交易額是94.7萬美元，佔了46.13%

大陸商務部，日前完成了對「台灣禁止大陸產品進口」的貿易壁壘調查，宣布初步調查顯示，台灣違反了WTO規則。並且說，要對ECFA採取「相應的措施」。

台灣一家媒體做了網路民調。結果，竟然有將近9成的人，認為ECFA對台灣不利，早該停止了。只有一成一的人，認為ECFA有助於兩岸貿易與發展，不應隨意中斷。

ECFA是大陸對台灣釋放的巨大善意。ECFA也早就過了10年期限。事實上，台灣進口到大陸的產品裡，有55%，是電子零組件。而這是沒有稅的。另外45%的產品，是傳統產業。這裡頭，在ECFA早收清單裡面，佔了9%。這些傳統產業，如果有6%的稅加保證金，那就完全沒有競爭力了。到時候會有很多人失業。可是，台灣輿論不會談這個。台灣人也不會知道這個事情的重要性。

大陸在ECFA跟台灣水果，釋放了很重要的訊息。那就是大陸對台灣是一讓再讓。也真的到了忍無可忍的地步。可是，對台灣來說，也真的不會有太巨大的改變。

民調上，三個人選舉上，賴清德已經超過40%，還在往上走。侯跟柯的支持度就算加起來，也比賴清德少。這代表什麼？第一、台獨國族認同，已經越來越鞏固。第二、藍營因為只想短期操作，只想利益為上，陷入內亂。中間選民對賴清德的認同增加。所以，藍營不但無力鞏固基本盤，而且流失了中間選民。

第三、國民黨跟柯文哲在兩岸立場上，其實跟民進黨的差別，已經很小了。郭台銘則是不斷警告大陸，不要以武力逼統，不斷展現親美，但要「兩岸和平」的立場。那，這跟民進黨的差距，已經不是路線，而是程度。

國民黨侯友宜起碼還講了一個「變形的九二共識」，柯文哲是連九二共識，都不承認。不管是對台灣親美反中，或是台灣狂增軍費，不管是侯、柯還是郭當選，其實都不會改變，也沒有能力改變。

不要說統一了。要台灣人民因為ECFA或是芒果，而想到大陸對台灣的好。機會很小。台灣一直在討論的，是選舉。分分秒秒都在討論選舉。選舉是鴉片，讓台灣所有人力物力，深陷其中，無法自拔。

台灣社會，活在美國的催眠跟掌控裡面。即使想到了大陸對台灣的好，或是大陸對台灣如何重要，或是台灣現在的路線好像有問題。好像神智清楚了。但不會超過5秒鐘。也不太會改變台灣越來越鞏固的反中板塊，或是親美的路線。這是真正的台灣。（作者為作家）

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