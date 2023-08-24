在世界各地，華人和猶太人都以善於經商而著稱。兩大古老文明經商之道和財富密碼有何異同？以色列科技創新的歷程，帶給中國怎樣的啟發？

圍繞上述問題，中新社「東西問•中外青年對話」邀請以色列特拉維夫大學東亞學系終身教授張平，香頌資本執行董事沈萌，及以色列信爾吉國際戰略咨詢創始人兼CEO施寧偉(Niv Schwartz)展開對話。其中，沈萌和施寧偉分別是活躍在中以兩國經濟界的「80後」和「85後」青年精英。

受訪專家認為，中國企業家往往從「1」到「100」做得非常好，而以色列人的長處是從「0」到「1」，不排斥進行全球合作研發和創新。中國有一句話叫「大河之水，不棄涓流」，要把全球各方面智慧集中在一起，才能夠更好去推動研發和創新。

對話實錄摘編如下：

中新社記者：有一種說法是，猶太人跟中國人在很多方面有著共同點，如何看待這一說法？

張平：在家庭、教育、勞動、財富等價值觀方面，中國人和猶太人很相似，他們都很重視家庭價值，把教育放在第一位，無論付出多少代價，都要讓孩子受最好的教育；都有拚搏精神，信奉要靠自己的努力獲取成功；都很珍惜財富，積累財富。

沈萌：中猶兩個民族都有非常悠久的歷史，都創造了璀璨的文明，兩個民族都有著非常聰明的個體，人民都非常勤勞，都創造出了屬於本民族自己的豐富財富。猶太人善於經商，中國人也非常善於經商。

中新社記者：中國和以色列商人的經商之道有什麼區別？

施寧偉：由於價值觀或者商業文化習慣不一樣，對於同樣的東西，雙方理解可能會完全不一樣。舉例來說，一家以色列初創企業，技術非常先進，但他們的辦公室設計簡單，是因為想節省成本，不隨便花錢。但中國的投資人可能會有不一樣的想法。接觸以色列合作夥伴的時候，需要考慮雖然有很多共同點，但(雙方)還是需要瞭解本地的商業思維或者模式。多瞭解對方的思維方式，才會有更好的合作機會。

張平：在經商之道方面，以色列商人比較單刀直入，比較願意直接地進入實質性的事務，對於私人關係不是特別強調。

沈萌：猶太民族歷史上多災多難，不斷遷徙，在壓力很大的生存環境下，就要很快做出判斷。但是中國商人會瞭解清楚對方是什麼樣的人，是否有共同的價值觀和立場，是否可以形成互利互惠的合作，這是兩國商業決策的差異之一。兩國要進行更好的商業往來，需要加強對於彼此國情、民情的瞭解。

中新社記者：以色列被稱為「初創企業之都」。在以色列創新局的官方網站上，有一句話異常醒目——「創新是以色列最有價值的自然資源之一」。如何看待以色列的創新思維？

張平：近些年，大批中國企業家到以色列學習創新，這是非常有價值的。中國企業家往往從「1」到「100」做得非常好，而以色列人的長處是從「0」到「1」。

一個社會創造力強大，創新也就比較容易。以色列整個社會非常有創造力，整個社會環境對創造力非常友好，企業很有創新能力，實現了創新跟創造力基本統一。

施寧偉：我想補充一點，假設一位以色列企業家的公司剛剛被併購了，很多人都想瞭解他成功的秘訣，最好的方式是瞭解他從小到大的成長過程，怎麼獲得創新思維方式，這可能對我們會有更大的幫助和啟發。

中新社記者：如何看待中以兩國之間的企業併購案例，這對於中以兩國的商業互動與合作有怎樣的啟示？

沈萌：以色列是全球創新的策源地之一。全球很多大型科技公司在以色列都有不止一家的研發中心。以色列作為一個全球化支點，能夠為中國企業真正形成國際化經營提供很好的支持。

一方面，以色列企業在挖掘創新潛能方面有獨到的經驗，風險資本體系非常完善。另一方面，以色列企業的科技創新往往來源於很實際的客觀需求，實用性非常強。中國企業能把以色列的一些研發成果引到中國來，很快就可以市場化、商業化。

中國發展日新月異，需求高速增長、日益豐富，以色列有很多研發創新成果恰恰符合我們的需要。所以，加深兩國企業以及人民之間的互動與合作，會更好地推動兩國之間友好發展。

中新社記者：儘管全球經濟受到新冠疫情的影響，但是中以貿易仍然穩中有進。未來，兩國可能在哪些領域進一步擴大合作？

沈萌：兩國經濟互補性強，合作領域空間廣闊，尤其是高科技領域合作潛力無窮。如果以色列的科研實力以及差異化優勢，能夠跟中國廣闊的市場需求相結合，以色列企業的價值有望爆炸式增長。

如果中國能夠在以色列的優勢產業，比如說農業、生態環保以及電子信息等領域加強與以色列企業合作，共同面對全球市場，就能創造出「1+1>2」的效果。

無論是以色列還是中國，現在都面臨著新的發展形勢和機遇，新機遇之下就會產生對彼此新的需求，兩國經濟互補性又是如此之強，這種強大的需求可以推動兩國迸發出更好合作的火花。我對於中以合作的前景非常有信心。

中新社記者：現在中國越來越強調自主創新。以色列科技創新的歷程能給中國怎麼樣的啟發？

張平：以色列的創新跟創造力是一體化的，一個社會要擁有對創造力友好的大環境，企業要打造一個專注創新的小環境。要避免小環境跟大環境在某種意義上的脫節。長遠來看，中華民族要更好屹立於世界民族之林，實現科技領先，就要解決整個社會的創造力問題，從小就培養孩子的創造性思維。

沈萌：以色列科技創新最重要的一點，是既堅持獨立自主，加強本土創新能力，也不排斥進行全球合作研發和創新。中國有一句話叫「大河之水，不棄涓流」，要把全球各方面智慧集中在一起，才能更好地去推動研發和創新。

兩國的合作並不是誰要依賴於誰，而是兩國能形成互補、互助的平等合作關係。雙方相互融合、相互支持、相互促進，才能夠實現更好、更穩的發展。以色列的一些優勢、經驗，能夠讓我們更好、更快地去解決「卡脖子」的問題。但不能說我們就「躺平」了，等著別人來幫我們去解決關係自身獨立自主發展的關鍵問題。解決「卡脖子」問題，還是主要靠自己的力量。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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