近年中美新冷戰白熱化，台灣置於兩強相爭之間，自是兵凶戰危。美國放言2025年、2027年中共有可能侵台；中共斥美國為「戰爭販子」，並將台灣比喻為一戰前的巴爾幹半島，卻又頻頻進行圍台軍演。遙望東歐，烏克蘭仍在英勇抵抗俄國侵略，惟烏國亦因此淪為廢墟、經濟殘破、百姓流離，不知戰事何日方休。回望東亞，台灣被稱為「當今世上最容易爆發戰爭的地方」，難道只能仰天長嘆？

當今國際上對台海危局的主流觀點，大概分作兩種：中共野心論與美國引戰論。中共野心論即中共評估在可預期的將來軍力足以攻佔台灣，藉此達成「歷史使命」以鞏固習近平權位，並突破美國第一島鏈之封鎖。退而求其次，則封鎖台灣「以戰逼和」，增加與美國貿易談判的籌碼，或迫使台灣國際上倒向自己，甚至逼降之。此外，發動「統一戰爭」以緩解大陸內部困境、轉移矛盾，也是中共選項之一。沙俄當年正是因此參加一次大戰。

美國引戰論者認為，美國為首之西方陣營在「圍堵中共」的戰略上，欲重施誘迫俄國攻打烏克蘭的故技，使中共深陷戰爭泥淖，美國再以此號召道德制裁，消耗中共各方面之實力。此論流傳甚廣，甚至有香港親共媒體人引用此論撰文，提醒中共勿墮入「甕中捉鱉」之圈套。

無論是中共野心論與美國引戰論，似乎皆非台灣所能掌控。確實，若是如民進黨政府無法與中國大陸進行溝通，或是如柯文哲般對兩岸關係含糊其詞、謂之只以「特殊關係」形容雙方即可，的確難以左右中美雙方之布局。事實上，賴清德及民進黨長期之「台獨」形象，中國大陸礙於面子，不會釋出善意。今天賴清德與民進黨不願放棄「台灣獨立」，雖訪美規格極盡低調，甚至聲稱想與習近平吃飯，是為了向大陸伸出橄欖枝。然而，大陸毫不領情，繼續圍台軍演、貿易懲罰。柯文哲過去與諸多台獨大老過從甚密，加上言過其實，美國對其亦諸多顧慮，避險上難有太大作為。

要在兩大強權之中「避險」，最終獨善其身，雖是藍綠白三黨共同主張，卻只有國民黨有實力為之。國民黨主張「避戰」同時「備戰」，是基於其多年與大陸累積之溝通經驗，以及一直以來保衞台灣的歷史事實。國民黨以「九二共識，一中各表」作為兩岸對等溝通之橋樑，成績有目共睹。民進黨公職人員如賴清德、陳菊、謝長廷之所以能於馬政府時期赴陸交流、與對岸官員會面，皆是本於承認「九二共識，一中各表」。此外，國民黨對美溝通管道一向多元、歷史悠久，美國政商界與國民黨累積逾百年的信任基礎，是雙方關係堅實的保證。

簡言之，國民黨總統候選人侯友宜一旦當選，大陸面子掛得住，道德依據也不足以侵台；美國與我國繼續合作，確保台灣安全。「親美友陸」、「避戰同時備戰」，都是國民黨一貫政策。近年台海局勢緊張，民進黨、柯文哲紛紛抄襲此兩岸論述，作為自己的競選綱領。然而，口號終歸是口號，真正能夠實踐的，看來只有國民黨。

（作者為國立政治大學歷史學系學生，輔修外交學系）

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