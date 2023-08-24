賴清德出訪返國後，大陸反制動作並沒有停止。除了早前東海軍演、反傾銷課稅、放話中止ECFA惠台待遇之外，8月19日共軍東部戰區組織海空聯合戰備警巡，21日大陸海關總署又以檢疫為由中止台灣芒果進口，接著福建海事局又宣布24日至25日在台海周邊進行實彈演習。距離2024選舉僅剩4個多月，大陸每項對台動作都會觸動台灣社會敏感神經。

大陸軍演 藍綠白齊發難

和一年前時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸高分貝、高強度的圍台軍演、飛彈試射、貿易反制以及發布「台獨制裁清單」相比，這次大陸對台動作不算太大，台灣社會的整體感知度也沒有上次那麼強。不過，如果檢視2024大選總統參選人對大陸軍演的回應，則能看出台灣「外鬆內緊」的微妙狀態。例如，賴清德將此次軍演稱為「中共介入選舉」，批評對岸操弄戰爭恐懼影響台灣人民，直接與2024選舉連結。

即便是民進黨以外的參選人，也對大陸軍演持批評態度。侯友宜對軍演表達嚴正的態度，認為任何會影響台海穩定和區域和平的舉措，都無助於兩岸關係進展，只會徒增兩岸交流的阻力及台灣人民的反感。柯文哲也做出類似回應，他認為軍演損害台海穩定安全，也讓兩岸難以正常交流發展，並呼籲中共尊重台灣的生存空間，否則只是讓兩岸距離愈來愈遠。

若從北京視角出發，賴清德絕對是此次對台軍事、經濟動作的首要打擊對象。尤其在中方尋求與美國恢復對話、穩定關係，以及美方低調處理賴清德過境行程的背景下，縱覽賴清德出訪前後大陸對台、軍隊文宣系統的各類言論，警告賴清德的篇幅和口氣，明顯要多於針對美國。北京眼中所謂「打擊一小撮、爭取大多數」的動作，怎麼突然造成藍綠白同一陣線，向對岸發難呢？

所有人都知道答案，因為選舉又要來了。事實上，早在去年8月大陸發動反制裴洛西的軍演後，國民黨副主席夏立言曾赴大陸表達立場和關切，而當時陸方的回應是「反制行動是正當、正義之舉」，並強調台海情勢緊張，根源在民進黨謀獨挑釁、外部勢力以台制華。而對比去年地方選舉結果，民進黨「芒果乾」失靈，說明當時大陸軍演規模、施壓力度儘管前所未有，但並未影響3個多月後的選舉。

兩岸和平 不易煽動民粹

然而，地方選舉和中央級總統、立委選舉的意義還是有很大不同。不少人誤以為賴清德訪美全程言行謹慎、隱藏獨派鋒芒，是被迫妥協的表現，但恰恰相反，或許賴清德正是意在透過此次低調過境，來展現出自己聽話、穩定的角色，不僅可以洗刷「麻煩製造者」標籤，還可以轉過頭來批大陸反應過度、介入選舉、恐嚇台灣民眾。其實，大陸此次針對賴清德的反制動作，除了打賴多於打美外，內宣也多於外宣，的確在尺度上有所拿捏。但即便如此，民進黨還是有充分口實指控大陸。

最為諷刺的是，大陸最新動作是中止台灣芒果進口，網友們紛紛揶揄：剛好可以做芒果乾了！4年前民進黨用芒果乾（亡國感）勝選，主要是靠香港反送中動亂，再趁機炮製王立強案，但潮水退了才知道誰沒有穿褲子，民進黨撐香港完全落空，王立強也被澳洲法院認證根本是詐騙犯。但選舉政治就是如此的微妙，一旦在某種氛圍之下，非理性的民粹情緒很容易煽動，「造浪者」就把民意潮水推向特定候選人，表面是「人選之人」的公平競爭，實則充斥勝之不武的陰謀詭計。

現在這個問題又浮到檯面上。台灣民眾對民進黨的那套恐嚇牌、反中牌愈加反感，最根本原因是民進黨執政表現太差、太過傲慢，以至於任何操弄統獨的政治藉口都被輿論戳穿。大陸日前對2024大選描繪為「和平與戰爭、繁榮與衰退」的選擇，對於這點，台灣主流民意本自有定見，但芒果乾一旦賣起來、賣到脫銷，理性自利就會敗給感性認同。2024選前只要兩岸愈和平穩定、愈擴大交流，台灣人民就愈能做出最理性、最適當的選擇。