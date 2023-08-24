19世紀德國政治家俾斯麥有句名言：「政治是可能性的藝術」，當時他擔任首相，正值德國統一大業未卜之際，為實現目標常以退為進爭取民意。最近民調直直落的民眾黨總統參選人柯文哲，終於體悟出政治「什麼事都有可能」，主動拋出與各政黨領袖展開對話，這將是在野陣營整合的契機。

柯文哲在6、7月間民調獨走，不只狠甩國民黨總統參選人侯友宜，甚至一度逼近民進黨的賴清德，當時柯最常講的一句話是「一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，既粉碎鴻海創辦人郭台銘併購民眾黨的幻想，也關閉藍白合大門。隨著侯友宜民調急起直追，已有民調超柯趕賴，柯的說法也變得不再鐵板一塊。

套用柯文哲的話「政治有世俗的一面，但也有理想的一面」。柯的理想是扮演非綠共主，贏得大位同時壯大民眾黨，但擺在眼前的世俗面，全國區域立委共73席，民眾黨除了北部勉強可以提名幾位戰將，其餘地區幾乎提不出適當入選，加上柯的民調不再一路領先侯，不得不考慮更多政治現實面。

柯顯然想通了，不讓民進黨躺著當選，主動拋出政黨領袖對話的議題，對藍營拋出橄欖枝。對民進黨而言，掌握執政優勢可不斷釋出利多政策，以目前賴清德的民調一枝獨秀，絕不會理會政黨對話；而主張「執政大聯盟」的國民黨主席朱立倫，一直鼓吹團結所有「下架民進黨」的力量，對柯的轉念自是大表歡迎。

為表示善意，柯笑稱跟朱40年前就認識，溝通沒問題，雖然朱柯兩人政黨領袖對話有初步共識，如何對話及談判又是門藝術。國民黨已定位2024大選主軸是「下架民進黨」，但這不是柯的首選、甚至挑明這不應是政治目標。許多公共議題柯仍遊走於藍綠之間，顯然已在盤算大選後保留與民進黨合作空間。

因此柯雖拋出政黨領袖對話的主張，但朱立倫大可不必喜出望外。朱只會說嘴在野勢力要團結在一起，到底要如何團結在一起，卻沒有任何進一步的策略與作法。因藍白合彼此一定要心甘情願，畢竟政治固然是妥協的藝術，說穿了仍講究實力，如果侯民調無法竄升衝破3成，藍白合就會存在許多合作障礙與變數。

對國民黨而言，至少柯的政黨領袖對話主張已直接把最近動作頻頻的郭台銘排除在外，郭的反覆無常、背信毀諾已成常態，曾經與他山盟海誓的柯已領教過，如今避之唯恐不及。因此郭如果還寄望透過一連串動員連署造勢，逼迫柯投降再輾壓侯，不只是痴人妄想，最終必會因信用破產選不下去。

最新民調趨勢賴不只獨占鰲頭，在支持度突破4成後的西瓜效應下，藍白合都可能敗陣下來。因此設定公共議題端出牛肉，是在野陣營當務之急，尤其9月將出訪美國的侯友宜，更應讓國際再度認識國民黨的「重美、和陸、友日」政策，同時讓國人認同他是最值得託付、可以維繫兩岸和平的國家領導人，屆時藍白合才能水到渠成。

（作者為大學教師）