不久前買了一本小朋友的讀物《台灣正在說》，美麗中國從家鄉出發系列叢書之一，從一年365天不同月分、春夏秋冬不同季節、不同景點不同美食介紹台灣，將最美麗的台灣介紹給大陸小朋友們。該叢書為2019年主題出版重點出版物，中宣部宣教局、團中央宣傳部指導。中國作家協會兒童文學委員會主編。

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3月1日，台灣島

從空中看整個台灣島，從空中往下看，北起基隆港、野柳女王頭、中間貫穿中央山脈，東邊宜蘭蘭陽博物館、太魯閣、金針花……西部日月潭、阿里山小火車神木、鳳梨一直到南台灣墾丁鵝鑾鼻燈塔。整個台灣島地圖盡收眼底。

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3月3日春天賞花

春天到了，百花齊放，一起來到台北市近郊陽明山公園的「花鐘」一起賞花去，這是遊客來到台北陽明山公園必去打卡的景點，也是台北人從小到大的成長記憶。

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3月25日漫遊阿里山

春天來到中段，來去嘉義縣著名的阿里山風景區，搭乘阿里山小火車從嘉義火車站出發一路環繞的盤山火車慢慢開至阿里山上，阿里山最著名的千年神木就近在咫尺，但也不要忘記阿里山還有著名的阿里山高山茶，更不容錯過阿里山美麗的日出和雲海。

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6月1日！一同漫遊日月潭

台灣步入炎熱的夏日，著名的日月潭風景區迎來各式人潮，搭乘九族文化村纜車將日月潭風景盡收眼底，在日月潭搭乘遊船遙望「拉魯島」，體驗台灣少數民族的特色文化和美食小吃，來去台灣沒去日月潭就不要說來過寶島台灣。

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6月7日，農曆五月五過端午，北起淡水河、南邊高雄愛河再到東邊宜蘭冬山河划龍舟，吃肉粽！

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8月8日，在台灣本島最南端，仲夏炙熱的墾丁沙灘中戲水，到處都是遊客和遠處的鵝鑾鼻燈塔。

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10月4日，秋天到了，一路從最美公路的「蘇花公路」清水斷崖，穿越東海岸到花蓮。

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10月11日，在水果之鄉寶島台灣吃各種香甜可人的水果。

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10月17日，在台灣就得吃夜市小吃，蚵仔煎、大雞排、鹽酥雞各種美食小吃應有盡有，一年365天都吃不完。

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10月31日，晚秋去花東縱谷走走，欣賞金針花搭乘熱氣球順便來趟太魯閣峽谷之旅。

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11月1日，台南七股鹽田，黑面琵鷺從東北遼寧飛到寶島台灣避冬，濃濃的兩岸一家親。

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11月11日，回到旅行的起點基隆港，緊鄰基隆的野柳風景區女王頭，漫步北海岸一日遊，最終到淡水漁人碼頭欣賞美麗的淡水夕陽。

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11月25日，新北九份從金瓜石從早玩到晚，在《千與千尋》電影形象的九份感受那山城之美。

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12月31日，一年的最後一天，大家都聚集到台北101樓下感受那跨年演唱會，跟一年說拜拜，展望新的一年。

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1月13日，冬季到台北來看雨，此時是台北最濕冷的時刻，可以來趟陽明山和北投溫泉之旅。

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1月24日，農曆除夕到了，感受那濃濃的除夕夜吃年夜飯，家家戶戶貼春聯團聚在一起守歲話家常。（羅鼎鈞）