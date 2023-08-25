近年來，越來越多的台灣青年西進大陸，求學、工作、生活。近日，來自台灣桃園的「80後」音樂人張家豪接受記者採訪時表示，福州，是他音樂夢想再次起航的地方。

緣來有「福」

2021年，受新冠疫情影響，長年受邀在亞洲各地演出的張家豪回台賦閒在家。「我看到大陸每一年都在進步，實在令人印象深刻。」於是，他萌生了到大陸發展的想法。

福建是最早對台開放和兩岸交流的省份之一，在探索海峽兩岸融合發展新路不斷取得新進展，吸引了一批又一批的台灣同胞「跨海」而來。受在福州台灣好友多次邀約，本就看好大陸市場的張家豪決定到福州落腳。

「福州距離台灣很近，我想去試一試。」那時，他與妻子林佳臻剛在台灣結婚。蜜月期過後不久，張家豪便隻身一人「登陸」，先來福州走走、看看。

剛來福州的那陣子，他對福建制定的惠台利民政策及配套措施並不熟悉。張家豪笑稱，多個朋友多條路。有幸在朋友的幫助下，他瞭解到台灣全職教師引進計劃。

張家豪碩士研究生畢業於台灣輔仁大學音樂研究所，曾在台灣遠東科技大學流行音樂系任教。得益於福建實施台灣全職教師引進計劃，他順利成為福州延安中學教育集團的一名音樂教師。

學校每個月的租房補貼，讓他在福州的生活減輕了不少壓力。上班時，他和學生打成一片；下班後，他則和當地樂手組成「海峽組合」，在福州一個Live house駐場演出。張家豪表示，樂在其中。

來自台灣的青年夫妻組合張家豪和林佳臻在福州煙台山表演歌曲《漂洋過海來看你》。（呂明 攝）

追隨著張家豪的腳步，林佳臻也於2022年1月來到福州。「我很擔心她不適應福州的生活，幸而，這邊的飲食習慣和語言文化等都與台灣相差不多。」張家豪說，一年多來，妻子已經習慣了在福州的生活。

興趣相投

古語有云：「天下事常出於人意料之外，志同道合，便能引其類」，近年來，福建積極探索海峽兩岸融合發展新路，打造台胞台企「登陸」的第一家園，兩岸交流活動不斷，兩岸青年在各種形式的活動中結緣並展開交流與合作。

由於志趣相投，張家豪便經常與大陸樂手一同演出。在「閩江之心」兩岸街頭文藝活動上，張家豪與福州爵士吉他手王一帆組成「豪斯爵士」樂隊，現場演唱(奏)多首歌曲。

在「閩江之心」兩岸街頭文藝活動上，張家豪與福州爵士吉他手王一帆組成「豪斯爵士」樂隊。 （呂明 攝）

「在福州，我可以專注在自己的音樂領域。」張家豪說，透過參加兩岸交流活動，拓展視野、提升自己的音樂創作能力的同時，也結識到了許多興趣相投的朋友，這讓他們在這座城市找到了歸屬感。

張家豪認為，作為一位音樂人，他覺得音樂可以搭建起兩岸交流的柔性平台。音樂旋律的跌宕起伏和跳躍感會觸動聽眾的內心，從兩岸同胞都耳熟能詳的歌曲中譜寫象徵著兩岸融合、兩岸一家親的新篇章。

2022年5月12日，在第十屆海峽青年節台青創業就業沙龍上，張家豪夫妻合奏《茉莉花》《同一首歌》，還特別演奏了一首由張家豪創作的《手足》，用音樂表達「兩岸一家親」的心聲。

除了在音樂上融「陸」，張家豪也扮演著一個「新福州人」的角色，向在台灣的親朋好友推介福州。今年6月，他便邀請了一位台南藝術大學的學長前來福州參訪。據其介紹，短短十餘天的行程讓這位學長深受觸動，決定明年來福州發展。

「邀請台灣的朋友來實地看看，絕對是加分項。」在張家豪看來，大陸給台灣青年搭建了廣闊的舞台，希望有更多的台灣青年來到大陸走走、看看，感受這裡的發展機遇。

當下，張家豪白天教學，晚上演出，一切都有條不紊地進行中。談及未來規劃，他透露，會慢慢把工作重心放在教學和創作上，「逐夢之路還將有更多可能」。（葉秋雲）

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