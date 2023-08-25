面對ChatGPT等生成式人工智慧（AI）的創新與整合，對既有各行各業的生產，行銷與管理，已經帶來不同程度的衝擊與發展新契機，如何應對拿捏，儼然各行各業無可迴避的課題。以向來被定位為特許行業，而處事運作相對較為保守穩健的金融產業而言，自然也面臨如何朝金融科技化轉型的挑戰與焦慮感。

好的是，在既有的行政體系各部會中，被視為相對較為開明、理性，並具前瞻視野的金管會，總算於日前公布了「金融業使用AI的六大核心原則」，以及「金融科技發展路徑2.0」的新三年計畫。前者是針對今年起在全球蔚為風潮的生成式AI，如何運用於台灣的金融產業界，歸納出六大使用的核心原則，後者則更是從全局與前瞻的視野，依循四大面向，於未來三年規劃有關台灣金融科技發展布局的路徑圖。

首先，就新出爐的關於金融業應如何使用生成式AI的六大核心原則，金管會黃天牧主委開宗明義的定調金融機構在採用AI新技術時，「要能控制AI，而不是被AI所控制。」從而，綜合規劃處的胡則華處長，也就在介紹「六大核心原則」的具體內容時，進一步提醒金融業界不宜將生成式AI所產生的資訊「做為判斷或決策的唯一依據」，而應進行客觀且專業的最終判斷。

我們不妨逐一檢視評析這「六大原則」的具體內容。其一，要建立治理及問責機制，對內部治理與消費者保護「負責」。金管會如此的課責於金融業者，自然是主管機關應有之義，但過度強調是否會使業者因擔心冒然引進AI，反而會招致不測的經營風險，而寧可選擇觀望乃至於卻步？其二，強調要重視公平及以人為本、人類可控。由於生成式AI仍在不斷演化，儘管各界呼籲要研發可信賴的AI，但迄未有答案，金融業者要落實「可控」，難度甚高。其三，保護隱私及客戶權益。此一原則即使在前AI時代，也是金融產業的應有職責，只不過到了AI新時代，如何保護隱私讓個資不致外洩，金融業者所面臨的考驗只會更形嚴峻！其四，確保系統穩健性與安全性。客觀來看，要落實此一原則，以目前各金融產業的成員結構，主要專長於金融理財的管理、營運，如何引進或賦予既有員工資通訊專長，自然也將成為無法迴避的課題！其五，使用生成式AI時應適當揭露。此一原則相對而言應是最容易達成的，除非業者別有居心。其六、盡力維護員工的工作權。關於這一原則，業主沒有理由不遵循。只不過，形勢比人強，一旦AI量能繼續提升，既有員工的工作權還是將存有一定的風險！

相較於金管會預定在今年底前進一步訂出指引，鼓勵金融相關領域各公會只要本諸六大核心原則訂定「自律規範」，即可各自運用AI拓展業務或提供金融服務，則同時公布的「金融科技發展路徑圖2.0」，影響與涵蓋的面向無疑更為廣遠。

首先，「路徑圖2.0」所涵蓋的四大面向，包括優化金融科技法則與政策，深化輔導資源及人才培育，推廣金融科技技術與應用，以及提升金融包容性及數位金融普及。綜觀這四大面向，既取決於既有的科技法則與政策，能否與時俱進的調整與修訂，相關專業人才的培育與資源的整合同樣也是缺一不可。

至於期許未來能推廣金融科技與運用，並讓數位金融能全面普及，嚴格而言，這些面向已超乎金管會本身的職權範圍，其他相關部會能否跳脫本位協同推動，其實也存有不確定性。

放眼世局，規劃有關引進AI生成式技術於金融領域，甚至於擴及教育、交通、文化、醫學、社服領域的，絕對不僅止於台灣。包括美、歐、日、韓、星、以色列及大陸也都在各顯神通、進行整合。因此，主管機關必須充分掌握國際技術發展以及法規制定的脈動，才能在AI時代協助國家與企業轉型，可謂任重道遠。