台北市政府宣布今年台北上海雙城論壇29日登場，台北市長蔣萬安將親自率團前往。身為蔣家後代的蔣萬安從政以來，動見觀瞻，不少人拿他的血緣大作文章。蔣當選台北市長，民進黨譏笑他「當選靠阿公」，而他也硬氣回應認為自己經過一票票選民的付託與民主洗禮，展現民選政治人物的自信。但是碰到兩岸與外交議題，他總是表現得比其他藍營政治人物更加謹言慎行，甚至刻意區隔。

去年蔣用英文歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台，今年年初對台灣燈會上海參訪團卻刻意低調。與日本國會議員前副相麻生太郎右翼政客相談甚歡還延長會面時間，卻對是否親赴上海雙城論壇一度舉棋不定。若再加上今年二二八事件紀念活動的爭議，可見蔣家後人的身分仍是他從政念茲在茲十分在意的「心結」。

這是蔣家後人第一次以公職身分赴陸，由於三月時馬英九前總統才進行返鄉祭祖之旅，蔣市長預計參訪洋山深水港，距離奉化僅只有1個多小時的車程，屆時是否有類似行程也引發外界關注。蔣市長知道如果有類似行程必定被媒體放大，反而模糊了此行的焦點。以蔣的性格與時機的敏感，蔣利用此行順道返鄉的可能性不高。

蔣市長在選舉期間表示兩岸交流要和平對等，但是就在北市府宣布蔣市長親率團隊訪問上海，翌日，中共為抗議賴清德在美國進行過境外交，也宣布將在台海進行軍演。這對蔣團隊的確也造成不小的壓力，是否會影響蔣的行程或表現則有待觀察。

在壓抑與緊張的氣氛下，很難期待台北與上海雙方表現出親密熱絡的動作。對於蔣市府在這樣的氛圍下，堅持恢復實體交流已屬難得。正如蔣萬安回應的，雙城論壇在大環境愈困難的情況下，愈是扮演重要的交流角色。蔣市長若能挺住壓力，堅持兩岸和平繁榮的初心，還是會獲得台灣人民的支持的。

回到市政層次，雙城論壇固然有兩岸交流的敏感性與政治性，但是對於上海市這個常住人口數接近2500萬還超過台灣總人口數的國際大都會，雙城論壇也是城市行銷的重要機會與平台，這應該是台北市在交流之外可以著墨之處，也才不會淪為為交流而交流的批評。台北市政府可以考慮在上海市打造台北特色的宣傳據點，以吸引上海、全大陸乃至世界的觀光客。

1980年加拿大第二大城蒙特婁舉辦世界花博會，中方由上海市負責。上海以中國傳統盆栽為主題，造成轟動，大量吸引西方人的目光。後來經過雙方努力，於1985年上海與蒙特婁結為姊妹市，上海並且在蒙特婁植物園建立起一座北美最大的中國園林。從亭台樓閣的設計到一磚一瓦都是上海負責，完工後，該園區定期展出中華文化文物或解紹中國人民生活，成為城市外交的成功範例。可見事在人為，台北在城市交流與城市行銷還是大有可為。

賴清德為了擺脫美國「疑賴論」，脫下「台獨金孫」的外衣，但是對蔣萬安而言，生物血緣無法像政治變色龍一樣可以說變就變，民進黨也不會放過這樣的政治提款機。蔣市長這次上海行蔣家皇孫的身分一定也會被大做文章，蔣何不勇敢做自己，為所當為，逐漸從這些紛擾與淬鍊中走出來成為更成熟的政治人物。

（作者為大學退休教師）

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