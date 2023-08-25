忸怩作態多日，陸委會遞出了一枝帶刺的橄欖枝，一口氣宣布恢復第三地大陸人士來台觀光、恢復兩岸團客旅遊，放寬陸籍人士來台商務交流。但恢復兩岸團客旅遊附有兩點但書，一是準備期1個月，二是依對等原則，初期每日限2000人。

陸委會的小心思，一則有限度因應台灣觀光業者開放兩岸團客的呼籲；二則試圖逼對岸對等地和我方討論觀光問題；最重要的，還是基於大選勝選考量，化解部分民怨，減少大選失分。不過，所謂依對等原則似乎有些「掩耳盜鈴」。組團赴大陸旅遊的觀光團早已絡繹於途，誰還等陸委會的對等原則？即使陸委會假裝無視於此，及時開放大陸團客來台旅遊，試問，我們準備好了嗎？

前兩天的新聞報導，開學在即，但因遊覽車駕駛嚴重缺工，學校交通車數度流標，教育部研擬將國高中校車駕駛年齡從65歲放寬為68歲，仍然無解，9月底前，數十所國高中確定都沒有交通車可以搭乘。真要每日開放2000人團客來台，就能變出遊覽車？是檢驗合格的遊覽車嗎？駕駛缺工問題就迎刃而解了嗎？觀光業者聘用遊覽車駕駛，是沿用低薪超時的政策？還是改採高薪挖腳策略？會不會產生排擠效應，影響交通安全？會不會發生疲勞駕駛肇事事件？重演2016年陸客遊覽車火燒車事件？

不僅如此，過去陸客來台團旅，最為人所詬病「起得比雞早，跑得比馬快，吃得比豬差」的問題有解了嗎？還是，我們繼續操作低端低價的陸客團？同樣是低價旅遊，陸客為何不選擇東南亞而要選擇台灣呢？3年疫情，兩岸惡言相向，大選在即，紛紛擾擾，真能一笑泯恩仇？台灣最美麗的風景還是人嗎？ECFA實施10年，我方從不遵守對等原則，怎麼，這回卻要求對方對等以待？

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