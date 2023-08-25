最近郭台銘「類參選」動作頻頻，八二三當天大動作買下報紙頭版廣告，勞師動眾來到金門，雖然傳聞不斷，但卻還是沒有宣布參選，吊足所有人的胃口。由於中選會規定連署必須在9月13日到17日進行，因此有學者就判斷郭台銘大概在9月中旬之前就得宣布，否則會嚴重崩盤。

雖然郭台銘一再質疑目前民調失真，認為只要「我出來選，大家挺我」。但筆者以2012年大選宋楚瑜得票率與民調差距，建議郭董真的要三思而行，否則將可能墜入類似當年的「宋楚瑜陷阱」。

回顧2012年的大選情勢，宋楚瑜在藍綠兩黨推出候選人馬英九與蔡英文後仍執意參選，當年宋楚瑜的民調支持度一直徘徊10至15%，宋楚瑜陣營一再強調這是假民調，更公開懸賞100萬元，呼籲所有支持者，如果接到類似假民調電話，立刻把訪談過程錄音起來，要揪出是哪些單位做假民調。

為了展現氣勢，宋楚瑜陣營透過造勢活動催動支持者聯署，結果44萬5864人有效參與連署，橘營氣勢也為之大振。然而最後結果是很殘忍的，大選結果出爐，宋楚瑜、林瑞雄這一組僅得到36萬9588票，得票率僅有2.77%。

其實當年在投票前支持宋楚瑜的支持者中，有不少是不滿馬英九在2008年大選期間態度的藍營支持者；也有對宋楚瑜過去境遇抱屈者；還有一部分其實是綠營支持者，他們希望分裂藍營，所以在電話民調中支持宋楚瑜。但是在投票當下，票源就各自回歸，綠營支持者仍投票給蔡英文；對馬英九不滿的支持者最後也含血含淚投票回歸藍營，因此宋楚瑜得票率不僅遠低於當時民調的平均值，更比連署時支持者少了7萬多票。

以昔鑑今，現在郭台銘的支持者有不少人對郭董引進BNT心懷感念；也有一部分藍營支持者對侯友宜在2020年大選及四大公投的態度不滿；也有一部分對藍、綠、白不滿而轉向支持郭董；當然也可能有綠營支持者希望藉由郭董參選分裂非綠陣營。綜觀這些現象都與當年｢宋楚瑜現象」非常相似。

近日郭陣營不斷釋出即將推動連署的訊息，同時也提出｢百萬連署」為目標，筆者相信在郭董號召下，部分藍白支持者會轉向協助郭董連署，甚至部分綠營人士也會｢樂觀其成」，在這樣背景下要連署通過門檻的28萬份應該不是難事。

然而連署過關後，郭台銘真的要參選嗎？參選的結果會不會掉入類似2012年的「宋楚瑜陷阱」？

2012年的宋楚瑜雖然堅持參選，但還好沒能影響大局，最終馬英九順利拉下當年貪腐的陳水扁政府；然而今年在藍、綠、白陣營緊繃下，郭董的參選不但難以成功，反而讓執政失敗的民進黨政權繼續執政。郭台銘的下一步，不管是就台灣的未來考量，是否要回歸初心—終止綠色執政？或是衡量選舉勝算，算盤是否要再打得更仔細一點？

（作者為退休大學教師）

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