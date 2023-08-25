民進黨立委賴品妤深陷綠電爭議，面對媒體追問，她快閃自摔，卻藉機栽贓記者推人，似乎有意藉此轉移焦點。然而，當證據顯示這是「碰瓷」，整個綠營竟還昧於事實，發動一條龍繼續造謠抹黑媒體，形同不惜把良心榨成墨汁，大打烏賊戰，也要救援雲豹小公主。只是，刷再多藍勾勾，能刷得白民進黨的綠金疑雲嗎？這攤水有多深，無疑更加啟人疑竇。

賴品妤目前面臨的爭議有兩個。第一，她主張反核，嗆核四「重啟個屁」，卻被接露他的父親賴勁麟，除擔任經營綠電的雲豹能源董事長，掛名代表人的能源相關公司高達18家；期間捐贈政治獻金595萬，對象多為民進黨公職，被質疑是「門神」。消息曝光，賴勁麟請辭，也讓外界對賴品妤的「反核」立場充滿想像。

第二，賴品妤的政治路起源，除了他有個新潮流的老爸，2014年太陽花學運，她撐住立法院議場大門，手拿「拒絕服貿闖關」標語，一戰成名，「太陽花女戰神」自此成為競選勳章。但近日被揭露，他父親賴勁麟於2007至2014年擔任「台灣服務業發展協會」理事長，該協會於太陽花學運後隔年赴東莞考察，因而引來各類評價。

換言之，當台電因民進黨錯誤能源政策嚴重虧損，雲豹能源卻因綠能政策營收破百億，身為立法委員又是雲豹前董座女兒的賴品妤，其反核立場是否為「政治反核」，甚或是否可能夾雜不當利益，難道不該被檢視？

又或是，ECFA早收清單上路迄今，我出口大陸獲得的關稅減免金額已超過96億，預估年底將破百億；如果這樣的紅利，已足讓曾批評ECFA是糖衣毒藥的蔡政府捨不得放下，那麼，社會難道不該重新反思2014年擋下服貿究竟是對、還是錯？而挾著太陽花光環取得立委權力的賴品妤，難道不該面對在野黨提出「爸爸發起協會賺大陸錢，女兒反服貿賺政治紅利」的質疑？

所以，媒體就這兩件事詢問賴品妤，是職責，也是責任；賴品妤面對提問，當然有權拒絕回答，轉頭就走。只是，如果迴避尖銳提問的方法，是用抹黑媒體推人、替自己製造被害者形象，以求轉移焦點，那就其心可議。

但最令人不齒的是，當媒體透過「影像輔助判決」認證這是碰瓷事件，民進黨卻還無視真相，硬是站在錯誤基礎上全黨挺栽贓，甚至把風向導向風馬牛不相干的性騷擾。請問民進黨，圍毆中天記者，可以幫賴品妤洗刷爭議嗎？更甚者，到底是多大的壓力，會讓執政黨如此總動員只為護航雲豹小公主？一場碰瓷，顯然帶來更多疑問了。

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