八二三砲戰是廈門跟金門在國共內戰下，慘烈的一戰。今年選舉，八二三不只是歷史，而變成選舉的背景。

侯友宜在金門敲和平鐘，許願台海安定、金門發展、台灣安全、人民安心、兩岸和平、永無戰爭。他提出通電、通氣、通橋新三通，還支持在金門發起金廈大橋公投。所以，侯友宜是以和平為基調，不挑釁大陸，鎖定民生跟大陸溝通。可以確定，侯友宜會希望回到馬英九時的兩岸關係。

郭台銘則要嚴正提醒北京當局，請正視中華民國存在的事實，認清以武力脅迫台灣接受統一的選項，只會適得其反。「正視中華民國「跟「反對以武促統」的話，他在2019年參加國民黨初選時，已經講過一次。4年後再講，表示他很在乎。

可是，郭董其實無法回答，怎樣叫做「正視中華民國的存在」？如果不是在國家統一的框架下，這跟兩國論有差別嗎？

台灣幾乎已經完成99％的台獨了，如果不是懼怕武力跟戰爭，世上有任何其他力量，可以讓台灣不走上最後的那一步嗎？沒有。

郭台銘也是希望和平，但希望以協商，確保台灣維持現狀。他還說，今年5月13日發表和平宣言，主張在「一中各表」的原則上站穩中華民國立場跟中國大陸展開談判。他說，要投入2000萬美元成立「金門和平倡議基金會」，要推動創設「兩岸和平協商辦公室」，他要負起民間文化總會責任，重建兩岸文化交流關係。他理想的兩岸關係，是用一中各表跟交流維持現狀。

柯文哲在八二三前夕，接受媒體專訪表示，李登輝跟他說「特殊國與國關係，要多談特殊，少談國與國」。柯文哲最近民調已經落到第3名，在侯友宜之下了，這顯然是要利用李登輝的話，幫自己再挖一把國民黨的票。

李登輝早已經不在人世，沒辦法反駁他。可是柯文哲捏造別人的談話，也不是第一次了。但李登輝提出兩國論，支持台獨，熱愛日本，這是人盡皆知的事，柯文哲用胡扯瞎掰的手法，在政壇收穫了10年的紅利，可是這回胡扯「特殊國與國關係」，想同時利用李登輝跟反綠，繼續吃國民黨的票。

柯文哲舉例，兩岸關係很特殊，就像英美兩國，他認為兩岸是英美的關係。所以，他墨綠底色還是露出了，柯文哲也同意賴清德的「兩岸互不隸屬」立場，還說台灣就是主權獨立的國家，但是承認的國家很少，所以不正常。

藍白兩營，因為看起來有贏面，所以大家都想選，分裂紛爭不斷。國民黨坐看自己的盤，被柯文哲跟郭台銘瓜分，卻鴕鳥的安慰自己會整合的。

國民黨小政客們，從民進黨帶柯文哲當選以後，居然就跟柯文哲合作，護航柯文哲，已經好幾年了。柯文哲的最高目標，不是下架民進黨，而是壯大民眾黨，壯大自己。怎麼壯大？當然是吃掉國民黨的盤。國民黨之失，就是民眾黨之得。

賴清德鞏固綠營之後，逐漸往外擴張。關鍵的是，賴清德清楚說明了，民進黨利用中華民國借殼上市的手法，已經運用到爐火純青的地步，他讓台獨基層跟激進派都接受不改國名，所以在他接受彭博專訪時說「沒有所謂的獨立路徑，不會更改國名」，又說「台灣不屬於中華人民共和國的一部分，台灣是一個民主國家」。

白跟綠說的話，差別不大。藍跟白說的話，差別也不大。唯一的差別，是侯友宜跟郭台銘都支持九二共識，可是又把九二共識的內涵做了扭曲。而柯文哲跟賴清德則是不承認九二共識，一致的是親美與維持現狀。這才是台灣最大的困局。但真相是，兩岸統一，才能有真正的、長久的、真實的和平。

（作者為作家）

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