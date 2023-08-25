在美國霸權的影響下，台灣普遍的相信民主的價值，也相信根據美式民主所建構起來的選舉制度。

美式民主價值跟歐洲一樣，都源自希臘古典時代的民主制度，描述希臘古典民主的著作可說汗牛充棟，但是很少有提及希臘民主的崩毀，於是相信美式民主就變成一種宗教，認為民主是永恆不變的神。

但歷史是無情的刀刃，很容易剖開希臘古典民主崩毀實情。為什麼民主會崩毀，就成了血淋淋的大哉問。

原因卻也很簡單，民主靠選舉，選舉靠短視的關鍵選民；短視的關鍵選民左右選舉結果，產生短視的政客和政府；短視的政府製造出無能的治理，短視的政客要鞏固短視的選民，更制訂一堆短視的政策。

希臘古典民主就是如此崩毀，雅典自認為民主的守護者，建立民主霸權，卻選出一堆短視的政客，只會吹噓民主對抗極權，又提不出可堪聞問的治理政績，最後只能把民主當宗教，自認為善良的民主抵抗邪惡的極權，走上民主雅典對抗極權斯巴達這條無比短視的修昔底德陷阱的路。

結果一場伯羅奔尼撒半島戰爭，曝露了民主雅典不擅戰爭的弱點，雅典再民主都得兵敗投降，最後民主什麼都沒有了，還怪罪且毒殺講實話的蘇格拉底。人們才發現民主制度的有效性，僅限於一小部分的內政治理，在國際政治問題上一無是處。民主的自毀機制，就成為民主雅典滅亡的主因。

這種雅典的歷史案例就是烏克蘭的前車之鑑，也是台灣擺在眼前的一面鏡子

（作者為前立委）

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