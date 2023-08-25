立委賴品妤被一群記者堵麥，驚慌失措吼了特定媒體推擠害她跌倒，眾家電視台攝影機堵麥怎麼可能會沒有真相畫面，果然證明賴小公主落荒遁逃之際，施展聲東擊西脫身。賴小公主正在競選期間，爸爸賴勁麟捲入綠電投資爭議，難以避免這場驚魂記。

不過，賴品妤躲得了一時，躲不了一世，倒楣的記者們還是必須追問：賴勁麟創立的「財團法人台灣服務業發展協會」，2015年去深圳「如何發大財」，賴品妤反服貿，民進黨吃香喝辣父女檔豈能「雙標」？2022年桃園市長選舉民進黨候選人鄭運鵬示範過一次，卸任立委跑去中國大陸大賺人民幣，這筆親中、反中、抗中的糊塗賬終就要還的。

賴勁麟掌握民進黨新潮流的金主圈，之前是惟勤公關顧問公司董事長，政治關說、遊說、商業公關，找賴勁麟準沒錯。蔡政府廢核四迎來綠電商機暴潮，所以短短時間成立雲豹能源並陸續成立18家子公司，賴帶領綠友友們吃得肥滋滋，賴成為擁有1%股權的18家董事長，引發輿論譁然。綠媒、親綠名嘴為他擦脂抹粉，指綠電案場需要與地方人士溝通，賴的溝通協調能力強……。直白說，新潮流要搶綠電資源，黨政協調能力才是關鍵，賴的角色重要性，即使閃辭董事長也不會有影響。

國民黨黨產被民進黨抄家，但新系壯大金脈在上市櫃公司呼風喚雨，扁朝證交所董事長吳乃仁在台糖售地案、台苯案跌了一跤，訟累纏身應為殷鑑。賴勁麟、賴品妤在綠電撈了多少好處？虧損累累的台電不能苦水往自己肚裡吞，再拿納稅人的錢補貼虧損。

總統府副秘書長黃重諺4月份對綠電蟑螂說過「誰要在國家重大政策上搞東搞西，就是把你關起來，不管是什麼黨，該辦就辦不要客氣」，23日再度對媒體說「若有不法，無論藍綠就通通去牢裡」，同樣的話一直說一直說，是拿新潮流賴家父女沒轍？還是爛透了，根本沒勇氣、沒決心辦人！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※