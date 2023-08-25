死皮賴臉，日本終於還是將核廢水排入海中，有美國人撐腰，他才不管周邊國家韓國、中國大陸、港、澳等地區的抗議，其中不包括台灣。

日本政府口口聲聲說核廢水安全、無毒，不會對海洋生物造成危害，那奇怪咧！留在你們日本本土澆花、灌溉、養殖或其他用途不好嗎？幹嘛勞師動眾排到海洋裡呢？所以日本有部分有識之士，尤其是福島、宮城及茨城縣居民，則對東京電力公司及日本政府提告，原子彈倖存者第二代也對政府表達憤怒，指「無論稀釋後劑量多低，就是會對健康造成危害」。

弔詭的是，咱台灣政府對日本的作為竟噤若寒蟬，連句大聲的話都不敢吭，你聽到駐日代表說過什麼話嗎？食藥署倒是講話了：由於尚未看到風險有任何改變，暫時不會改變日本食品邊境管制措施，但日後會加強抽檢。

加強抽檢什麼啊？核食都開放進口了，1年後廢水流到台灣海域，漁民生計將被攪亂，韓國人現在瘋搶海鹽，怕到時候鹽都受到汙染。

有氣象達人表示，民眾不用過度恐慌，不要吃海鮮，吃蔬食不就得了？很多癌症患者回嗆說，醫生囑其少吃紅肉，多吃海產有助抗癌，你這不是逼人走向絕路嗎？

中國大陸現在全面禁止日本海產輸入，難道台灣人卻非得吃秘雕魚嗎？

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