日本開始將福島核廢水排入海中，大陸海關總署即公告，即日起暫停日本水產品進口。日本首相岸田文雄聞訊，忙循外交管道，要求中方取消禁令。我外交部說，尊重專業意見；衛福部食藥署則表示，目前不會加強日本水產品的邊境管制。各在野黨總統參選人也不敢大聲抗議，只說，應視科學驗證與公開數據調整政策。

福島災變，台灣捐款世界第一，對福島核廢水排放問題，卻屁都不敢放一聲？前兩天才傳出不肖商人拿著美國萊豬冒充羊肉，大宰消費者，萊豬邊境管制都失靈了，誰相信衛福部會做好日本水產的邊境管制？

都說日本的國民性格是「菊花與劍」。他們敬畏強者，面對強者，卑顏悲戚以對，譬如戰敗後之於美國；他們欺善怕惡，南京屠殺降軍和手無寸鐵的婦孺百姓，他們格外瞧不起失敗者，面對失敗者、特別是數典忘祖，認賊作父的小人，凌辱更甚。

日本排放核廢水，看到台灣當局唯唯諾諾，肯定打從心裡看不起。面對那些膜拜殖民侵略者八田與一、舔噬右派份子安倍的務實台獨工作者，拍手稱慶的日本人，不是軟骨失格，就是忘了自己是大和民族的一分子了。

藉著排放核廢水的議題，好歹也是對外交涉、討價還價的好機會，怎麼會軟骨到「以日為尊」，俯首聽命？執政者不敢對美日說不，如何能爭取獨立的主權和國格？以日為尊的台灣，還有獨立的國格？

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