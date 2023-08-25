陸委會宣布28日起放寬大陸人士來台短期商務交流、9月1日起恢復第三地陸客來台觀光，最重磅的訊息是：以1個月為準備期，著手恢復大陸團客來台、台灣團客赴陸旅遊，初期每日對等開放2000人。等了半年之久的兩岸恢復雙向觀光，總算到了臨門一腳的時刻。

順應民意 觀光融冰

民進黨政府在兩岸觀光議題上，曾有不少政治上的堅持，包括要求兩岸「小兩會」協商、以陸方先行解除赴台遊禁令為前提等。北京則反指民進黨當局設置障礙在先，並稱台方需先行恢復陸客入台證辦理，以及認為兩岸恢復觀光不需特別協商等。政治爭議令兩岸在恢復雙向觀光議題上莫衷一是，疫後兩岸民間交流始終在「小碎步」中前行，甚至有面臨交流倒退風險。

原以為8月初大陸文旅部第三批出境觀光開放名單會納入台灣，但事與願違，一度令台灣觀光業瀕臨炸鍋。隨著陸委會釋出解禁訊號，兩岸恢復雙向觀光又看到了曙光，從新聞稿可以看出三個事實：第一，恢復陸客的確不涉兩岸正式協商，蔡政府初期的堅持沒有必要；第二，民間專業團體在兩岸觀光融冰中發揮關鍵橋梁作用，可謂勞苦功高；第三，蔡政府在兩岸觀光議題上終於順應民意，不過，還需陸方正面回應，美事才能真正成真。

相信蔡政府此時拋出恢復陸客，時間點應做過考量。首先，大陸反制賴清德訪美的各類措施差不多告一段落，台海並未出現明顯緊張動蕩情勢，目前氛圍有利於兩岸恢復交流，新的干擾因素不多。其次，美中關係繼續朝重建溝通、恢復交往的方向走，台灣「順流」恢復陸客來台，信心也較足。另外，交流是兩岸關係的最大公約數，臨近2024大選，執政的民進黨如不能穩定兩岸關係，逆民意而行，對選情不利。

這背後還有一條更加重要的脈絡，那就是去年底、今年初以來，疫後兩岸民間交流整體上都在「向前」邁進，儘管步伐時快時慢，但兩岸高層都體現出一定默契、也透過適當「第三方」累積善意。例如，小三通最初深陷政治僵持，後來所幸靠金馬地方政府、民代穿梭，才順利恢復；此後，兩岸客運直航是大陸罕見依兩岸協議正式管道提出請求，再由我方評估後逐步兌現。再如後來的成都世大運、金廈泳渡，出現兩岸官員互訪局面。

兩岸緊張 有助緩和

此次在觀光議題上，兩岸逐步摸索出一套擱置爭議、民間先行的新模式，現在就看大陸能否在1個月內公告，將台灣正式列為大陸民眾出境旅遊目的地，並恢復辦理大陸民眾赴台旅遊證件。回顧今年以來大陸台辦系統對於陸客赴台的表態，基本樂觀其成，更何況台灣觀光業者赴北京溝通、陳情者絡繹不絕，相信大陸基於「兩岸一家親」、造福台灣民眾的考量，會樂見兩岸觀光雙向開放。

然而，由於2024選舉臨近，民進黨的賴清德又居於民調領先地位，大陸會否因其他政治考慮，而對開放陸客產生新的想法？的確是一個需要深思的問題。大陸商務部、國台辦相繼釋出「中止ECFA早收清單對台零關稅待遇」的風聲，事實上，一旦大陸根據2509項對台貿易壁壘調查結果，選擇採取對等反制措施，台灣經濟民生承受的衝擊波將遠遠超過中止ECFA的539項零關稅惠台措施。若大陸真的「鐵了心」要讓台灣社會飽嘗民進黨執政的苦果，那麼陸客來台豈不變成雞肋？

大陸迄今為止對ECFA的表態，屬於預防性的措施，仍留有餘地。從台灣角度來看，民進黨政府必須要正視兩岸貿易的結構問題，以及改善兩岸關係、恢復兩岸協商的責任，那麼陸委會此時拋出恢復陸客來台等一系列放寬兩岸交往的政策，的確有助於緩和兩岸關係。而從大陸角度來看，台灣選舉是一時的，執政者任期最多8年，無論是基於「和平統一」還是「融合發展」，都會著眼於兩岸長期的和平與人民的福祉。

蔡政府此時宣布小幅開放陸客團來台，當然有其政治算計，但終究是恢復兩岸民間交流重要的一步，仍值得肯定。大陸亦無需顧忌選情或其它兩岸政治上的紛擾，自信開放陸客來台，人民往來愈多、善意愈積累，兩岸離戰火就愈遠。