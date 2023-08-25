8月20日，中國央行網站發布消息，在2023年8月18日，中國央行、金融監管總局和中國證監會（以下簡稱“三部委”）聯合召開備受關注的視訊會議，正式宣佈調整和優化房地產政策。這場會議成為全球市場關注焦點之一。令人驚訝的是，在這次政策變化的前夜，摩根大通似乎已經捕捉到了市場的變化信號。僅在2023年8月14日，摩根大通以0.84港元的股價抄底碧桂園，增持了約1.71億股，將其持股比例提高至5.04%。

這次會議的舉辦凸顯了政府對於房地產政策的緊迫性。儘管房地產市場在近期一度低迷，2023年的投資、生產和消費資料均顯示下滑，市場信心受到極大挑戰。然而，政府似乎已經做好了積極應對的準備。中央政治局會議後，政策制定者明確提出了調整和優化房地產政策的目標，這一決策對市場產生了深遠的影響。專家們認為，政府在面對如高失業率等年輕人問題時，需堅決採取行動，穩定市場情緒，同時支持經濟增長。

然而，儘管碧桂園等房企自曝存在債務違約風險，但在政府政策的引導和支持下，房地產行業的風險正在逐步得到化解。碧桂園採取了一系列積極舉措，發佈了私募債展期方案。其中，將於2023年9月2日到期的私募債「16碧園05」餘額達39.04億元人民幣，其債券本金展期三年，並分七期兌付。與此同時，碧桂園還通過對多個專案公司股權進行質押，以獲得債權人的信任。遠洋集團也因達成違約豁免而於2023年8月21日起復牌，同時通過展期方案解決了2024年、2027年和2029年到期的三筆美元債票息問題。

在當前複雜多變的經濟背景下，中國政府所採取的舉措顯得尤為重要。這次三部委視訊會議表明了政府對於房地產市場的高度關切，這也與中國經濟體系的重要性相吻合。正如摩根大通抄底碧桂園的行動所暗示的那樣，政府政策的微妙變化和市場趨勢的準確捕捉，將會成為影響投資者決策的重要因素。

然而，即便是政策的積極調整，也需要謹慎的平衡。專家普遍認為，政府刺激政策不應只是短期應急，而是需要長期規劃，促進經濟的持續穩定增長。同時，過度刺激可能引發的金融風險也應引起警覺。在制定政策時，需要綜合考慮各種宏觀因素，以確保政策的可持續性和穩定性。

房地產行業風險的逐步化解，為整體市場信心注入了一劑強心針。碧桂園和遠洋集團的積極應對展現出了企業積極化解風險的決心，也為整個行業的復蘇提供了良好的典範。尤其是在資本市場不斷變幻的背景下，企業需以更加堅韌的韌性來面對挑戰，同時，政府也需要在推動經濟增長的同時，保持對市場風險的警覺。

綜上所述，2023年8月18日的三部委電視會議、摩根大通抄底碧桂園的行動，以及房企風險正在得到化解的進展，共同勾勒出了當前中國房地產市場的動態圖景。政府的政策調整和市場參與者的行動都將在未來對該市場的走勢產生重要影響，而如何在綜合考慮經濟增長和風險控制因素的基礎上取得平衡，將成為關鍵所在。這個過程也將進一步凸顯中國作為全球經濟重要一環的地位。

（淡江大學財務金融學系兼任教授）

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