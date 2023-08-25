經過14個小時的飛行，我們跟隨著馬總統來到了距台灣大約9800公里遠的英國與愛爾蘭。對於歐洲的不熟悉，讓我對於此行格外地期待與興奮，一想到富有神祕感的英國、承載著歷史的愛爾蘭，都在等著我們一一探索，長途航行的疲勞似乎也就煙消雲散了。

我們的第一站，抵達了英國的政經中心—倫敦，繁忙的交通、擁擠的人潮，充分地體現了倫敦之於英國，乃至於世界的重要性。在走訪倫敦市區各大景點，例如：大笨鐘、大英博物館、St. Pancras railway station等，都能感受到倫敦也同時蘊含著濃厚的文化與歷史。

其中，最讓我印象深刻的是有著千年歷史的西敏寺。跟隨著導覽老師的腳步，我們聽了很多歷史故事，也才能夠了解到，從戶外牆上的幾尊雕像到大教堂整體的設計與建造，都有其深遠的寓意與歷史意涵。

當我們走入教堂內，導覽老師說了一段非常發人深省的話，這段話也同時揭示了西敏寺另一個重要的功能與地位。老師說道，在台灣傳統的觀念上，人們對於先人的態度幾乎都是「敬而遠之」，但在英國，人們已經習慣「與死亡共存」，也正是因此，許多王室成員和各領域的英才皆在西敏寺安息，而到訪的人們，除了能夠紀念這些大人物們，也能夠透過他們的故事與成就，想像當時的背景，並與歷史人物們一同經歷王朝、時代的興衰。

旅程的下一站，我們來到了愛爾蘭。一抵達都柏林，就能夠感受到它與倫敦的差異，氣候、街景等，都多了一分愜意與舒適。除了著名的三一學院、宏偉的都柏林城堡、珍藏著龍袍和紅樓夢等文物真跡的Chester Beatty外，我們也隨著總統參加了此行的重頭戲—國際蘭馨交流協會的愛爾蘭都柏林世界年會。

總統在交流會上的演講，闡述了他對於女性力量的支持、分享了他從小在「女生宿舍」長大成人的經歷，並發表了他多年來所推行的女性平權政策。藉由總統的這場演講，我才真正認識到，現在我們能夠擁有一個較過去平等的社會，著實得來不易，政府的推動、法案的施行、民間團體的倡導，都扮演著不可或缺的角色。

而在總統結束演講後，滿堂的鼓掌與歡呼聲更讓我再次感受到「團結」的力量，來自各地的蘭馨會成員們，在世界的每個角落，為了婦女的權益、為了女孩們的生活，持續地給予支持，並努力地為不公發聲，而也正因為我自己也是女性，總統和蘭馨會帶給我的感動與溫暖，恐怕是再多、再美妙的文字都不足以表達的。

在短短的5天後，縱使還沒逛完大英博物館，縱使還沉醉在Guinness的酒香中，我們還是回到了現實。然而，這趟短而精實的旅程，已足夠讓我對於人生觀、社會產生全新的想法，我也和家人、夥伴們約定，未來一定還要再度回訪，再次深度地探索這些美麗且有著深厚文化底蘊的城市。

（林倢妤 / 大九學堂二期學員）