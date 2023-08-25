陽春三月，馬總統帶著我們一行30位學子前往大陸，行經武漢、重慶、長沙、南京以及上海，領略不同城市的風貌、美食與文化，並分別與湖南、武漢、復旦大學的同學們進行熱烈交流，時間雖短，但並不妨礙我們對彼此的好奇，交換微信，即使隔著台灣海峽、隔著千山萬水，我們都在努力用彼此可以接收的方式，去維繫這得來不易的情誼。

在這七月皎陽似火的盛夏，歷經千辛萬苦，一張張熟悉的面孔，一個微笑，終讓我們再次相遇，不同的是，這次多了清華與北京大學的同學們，與我們一同展開9天8夜的台灣探索之旅。

在科技之旅部分，台積電創新館及捷安特自行車文化探索館，一個是作為帶領台灣走向國際的護國神山，另一個則是幾乎壟斷台灣自行車產業並同時發揚國際的品牌，勢必要與大陸同學們分享這份喜悅與驕傲。

職棒在台灣乃至國際，都是一大運動盛會，然而在中國大陸卻不怎麼盛行，大陸同學們來台灣之前，還特地召開緊急會議請專家解說。來到台灣之後，我們一同到天母棒球場觀看中信兄弟與味全龍的對決，左手拿著加油棒、右手拿著熱狗堡，親身體驗球場上那熱血沸騰的吶喊與歡呼，還有啦啦隊們的激情洋溢，而我們加油呼喊的隊伍也在最終取得勝利，為當晚畫下完美的句號。

接著，我們搭乘自強號來到了有著台灣最美海岸之一的花蓮，東大門夜市、清水斷崖、九曲洞，在烈日的照耀下，仍然抵擋不住同學們對碧海藍天的讚嘆，以及夜晚在度假村池畔旁，聽著駐唱喝著飲料吹著微風的愜意，是與西半部截然不同的風貌。

北返的路途中，平溪的天燈也不容錯過，兩兩一組許下自己的心願，比起常見的身體健康、平平安安，更多的是「兩岸一家親」，這與此行的目的極為貼切，觀光、風景都是其次，兩岸要想和平共榮，需要相互了解，隔著台灣海峽的我們說近不近、說遠不遠，假消息、政治因素、國際動態，讓我們存有誤解，唯有面對面的交流，長時間的相處，才能讓我們近距離感受到彼此的善意。

最後的歡送晚宴，從一開始的拘謹到後來的歡鬧，勾肩搭背唱著朋友一生一起走，在卸下種種使命之後，是最純粹的相擁與訴說，相約著來日再見。同文、同種、同為炎黃子孫的我們，本就該相互扶持一同邁進，一場疫情不該成為阻斷我們交往的藉口，期許未來不只是馬英九基金會，各大專院校也能釋出善意，與對岸高校一同合作，讓兩岸青年學子能有更多的機會相互切磋、了解。

（許方瑜 / 大九學堂第一期學員、執業律師）