立委賴品妤24日出席活動被記者狂追跌倒，卻按捺不住將矛頭指向中天記者，塑造自己是受害者的形象，殊不知現場十多架攝影機早把細節還原得清清楚楚。原來，從第一時間爆氣「為什麼推我」，到三改臉書，心虛的不是中天，跳針的不是中天，而是賴品妤自己。作為公眾人物，賴品妤的火候顯然還不夠。

事件緣起就在這位「雲豹小公主」不好好回答媒體提問。媒體代表民眾的知情權，好事壞事都靠媒體不畏艱險地採訪報導，賴品妤怪罪記者「為什麼推我」之前，為何不當場虛心地接受訪問？打帶跑、迴避焦點、讓媒體疲於奔命，跌倒後再來栽贓，這是真本事嗎？

當然，要賴品妤代表父親賴勁麟把「綠金大聯盟」說好說滿，確實為難。但代表第四權的媒體不該追問嗎？民進黨不只不說清楚，還趁機倒打中天一耙，遇到壞事「裝惦惦」，只會轉移焦點，也再次驗證了綠營長期使用的慣用伎倆。

其實民眾早看清民進黨的嘴臉。3年前，NCC對中天新聞台趕盡殺絕，不予換照，事後NCC被法院認證濫權，逾10次對中天的處罰被法院翻盤。但NCC有還中天公道嗎？NCC主委陳耀祥不顧外界批評，硬是讓爭議不斷的鏡電視過關，其中不知隱含多少貪贓枉法情事？再說利用蔡政府大推光電的商機，賴勁麟短短3、4年就成為19家綠能公司董事長，綠能賺飽飽，回饋新潮流，再讓台電虧損4千多億，這事難道不該說清楚講明白？

賴品妤拿中天記者出氣，正代表民進黨的心虛。民進黨若有格調，就主動向檢警報案，讓檢調徹底調查綠能黑幕，才是真本事。