日前中美洲議會通過「排台納中」案，台灣被迫退出；中共在台海周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓；對台灣貿易壁壘調查擴大到2509項產品；ECFA出現變數。北京一系列行動看似針對副總統賴清德過境美國，其實是中共藉機加速執行「灰色地帶」戰術行動，面對這隻迎面衝來的「灰犀牛」，民進黨政府難以因應，只能心存僥倖，粉飾太平。

美國企業研究所（AEI）資深研究員、混合作戰與灰色地帶戰術專家博洛分析，很難有效區隔灰色地帶戰術擾亂與軍事攻擊，即使是溫和性的擾亂，台灣都困難重重；蘭德公司的專題研究警示，北京全面性升高對台灣灰色地帶戰術脅迫，同時嚇阻美國軍事介入；《金融時報》也警告美國威懾戰略忽略中共的「灰色地帶」行動，北京的「切香腸」戰術逐漸改變台海現狀。

所謂的灰色地帶戰爭是以低於戰爭門檻的行動，達到政治及軍事目標。中共整合政治、軍事、經濟、外交、資訊等手段一步步逼近台灣，這次更是進行多領域的協力行動。令人憂慮的是，蔡英文政府或許以為有美國作為後盾，從未嚴肅面對灰色地帶戰爭對台灣安全的威脅，也未採取有效應變、反制措施，任憑局勢惡化，這種惡性循環已成為既定模式。

中共東部戰區19日宣布，解放軍在台灣周邊舉行聯合海空演習，台灣初步反應是「雷聲大雨點小」、「外厲內荏」，但中共隨即於22日再宣布進行實彈演習。關鍵是中共透過軍事演習、飛越台灣防空識別區（ADIZ）等非戰爭的軍事行動蠶食鯨吞，已成功造成台海中線消失，挑釁台灣24浬的鄰接區，在台海四周可隨時、無預警舉行軍演的新常態，不但消耗國軍的戰力與資源，更強力壓縮整體國防的時間與空間。

而民進黨政府在美國戰略戰術指導下全力加強軍備，提升威懾力量，目標鎖定中共的直接軍事攻擊，對於灰色地帶行動顯得綁手綁腳，難怪美方專家警告威懾戰略「搞錯方向」，也難以達到預期目標。

孤立台灣、限縮國際空間也是灰色地帶戰爭的重要工具，在中美洲議會取消台灣「常駐觀察員」地位，台灣被迫退出後，又面臨左派、親中的瓜地馬拉新總統阿雷巴洛可能外交轉向。我在中美洲統合體與中美洲銀行的會員資格即使勉強維持，但面對多是棄我而去的非邦交國，台灣在中美洲的外交瀕臨全面瓦解，但外交部依然表示瓜地馬拉邦交沒有問題，在相關區域性機制的運作也不受影響。

台灣2002年進入世界貿易組織（WTO）時，就禁止超過2千多項大陸產品進口，明顯違反「最惠國待遇」原則，20多年來一直未能改善，再加上兩岸間的ECFA，台灣多年來對大陸享有巨額貿易順差。但大陸4月12日終於啟動對台灣貿易壁壘調查，涉及產品更從立案時的2455項調整至目前的2509項，並宣稱初步調查顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反WTO「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」；大陸國台辦也指控台灣違反ECFA條款，支持相關部門採取相關措施，甚至研議中止ECFA，立即引發台灣震撼。

中共將經貿措施及ECFA「政治化」、「武器化」令人遺憾，而民進黨政府心存僥倖、行政怠惰、反中意識形態才是罪魁禍首，現在面對排山倒海而來的壓力，除了理不直氣不壯要訴諸WTO外，只能坐以待斃，毫無應變能力。

美國智庫與媒體一直高度關注中共隨時掌握機會，加速、擴大灰色地帶戰爭行動，從軍事、外交到禁止個別農漁產品，雖然沒有立即戰爭的風險，但這隻龐大的「灰犀牛」已對台灣構成不可忽視的威脅，民進黨政府卻束手無策，只會甩鍋中共。

（作者為資深媒體人）