《奧本海默》是部非常精彩的電影，也讓更多人認識了奧本海默（其實台灣以往都翻譯成「歐本海默」）這位「原子彈之父」，在核子武器發展過程中的糾結。它讓我們也可以去思考許多問題，例如：科學家應該無限制地追求科學技術進步，抑或要用主觀的倫理價值來限制科學的發展？科學對這個世界造成的「功」與「過」，科學家要因此享有榮耀或背負罪責嗎？這些都已經跳脫了單純「專家學者」的思考，而進入了「知識分子」所關切的世界。

有意思的是，電影中呈現的許多議題，也值得在台灣的「知識分子」深思一番：我們還會反思知識分子的社會角色，以及學術研究的社會責任嗎？

先從美國的經驗看，非理性政治（麥卡錫主義、恐共），對科學研究、言論自由、結社自由有多大的侵害。奧本海默的安全許可被「莫須有」地廢止，固然是史特勞斯精心策畫之構陷，但美國多年來歇斯底里式的恐共、反共，才是迫害成功的基礎。

因為恐共，直到20世紀中葉，美國一直是西方民主國家中，對於「工會」與各種勞工運動最不友善的國家。奧本海默單純支持工會運動，就遭到朋友們嚴厲指摘。而在反共大旗下的麥卡錫時代，可以不需要任何叛國證據，就把任何與左翼活動有關的人，一律打成「非美國人」（Un-American）。即使是大名鼎鼎的奧本海默也難逃一劫。

看到電影中那個荒謬的「秘密聽證」，你會深深懷疑這是印象中的美國嗎？一個滿口民主自由，憲法有著正當程序條款的法治國家，能搞出這種袋鼠法院？是的，正因為他們熟悉法律制度，所以不走正式審判程序讓你答辯，換個更有效的方法：不起訴你，卻搞臭你，然後單純地用行政上的「廢止許可」就好。不用「審判」，只搞「內部聽證」，就不用管什麼證據法則、公正審理了。反正，在「恐共」的氛圍下，也沒什麼人會質疑他們。

套到當前的台灣，不也是差不多嗎？解嚴30多年，當今政府仍在（自己塑造的）恐共氛圍下，以抗中為名，用裁量極大的行政手段來對付人民（NCC拒絕中天換照、遲遲不開放陸客來台觀光、港人移民申請延宕、前總統馬英九出國管制被延長等），或是把異議者扣上「不是台灣人」的帽子。人民都知道，就算「最終」打贏了官司，或是檢察官不起訴，政府在「前端」這樣搞你，就可以毀掉你的生活，讓你遭遇萬般麻煩。所以，大部分人一開始往往就選擇「不要惹政府」。想想「拔管」，想想「向心」被卡在台灣多久，你怕不怕？

而台灣各大學的教授們，其實也跟奧本海默時代的眾多科學家一樣，對政府又愛又怕。看看《奧本海默》中那些重要的科學研究，哪個不需要大筆外部資金支持？所以，自命在探究宇宙真理，睥睨當世的最高端科學家們，都非常在意「爭取經費」。因此必須努力向金主（政府、企業）證明，自己的研究是「有用」的，是值得投資的。這時，哪裡敢反對主流，批判政府？不能投金主所好，就算沒被清算，研究能力與社會地位也會大受打擊。

台灣的環境更糟。一方面，「金主」往往只有政府；另一方面，政府對學術研究的補助、支持，也是高度選擇性，而且帶有政治性。結果呢，專家成了政府豢養的一群「訓練有素的狗」（愛因斯坦的感慨），而不是反思人類價值的知識分子。尤有甚者，學者，尤其是自命菁英大學的學者們，太過在乎有權者的「肯定」，太想站到社會位階的金字塔頂端，所以對於政府的示好、招手，欠缺抵抗力。

就像欠缺諾貝爾獎，也沒有太多主持大型計畫資歷的奧本海默，對於軍方邀請他領導洛斯阿拉莫斯實驗室，更難抵抗此一邀約的榮寵與光環；而我們這些學者專家們，又怎能拒絕最有權有錢又給名號的政府呢？

難道《奧本海默》給我們的啟發是：在這個國家豢養學術研究的時代，不再有反思真理的知識分子，沒有任重道遠的「士」，而只剩下訓練有素的狗？（作者為國立政治大學法律學系副教授）