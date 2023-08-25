日本已自8月24日起，將福島第一核電站遭到放射性汙染的廢水排入太平洋。這些足以裝滿500座奧林匹克標準游泳池的巨量核汙水，預計要花30年的時間持續排放。

除台灣蔡政府之外，日本周邊國家地區對此反應均十分強烈。中國大陸海關總署24日當天宣布立即全面禁止日本水產品進口；香港和澳門政府則宣布包括福島和東京在內的日本10都縣的水產品禁止進口；韓國民眾擔心核汙水影響身體健康，已發起拒吃海鮮運動，漁產消費量整體減少了1/4；北韓外交部則發表聲明表示，日本此舉是嚴重威脅人類的安全及未來，必須「立即停止」。

反核的蔡政府反應相對十分溫和。原能會表示，已啟動每日監測預報，目前看來排放符合安全標準；漁業署則說，水試所的試驗船會從9月開始到北太平洋漁區採集水體和魚體樣本，以建立排放前後的數據資料庫。因此，民進黨政府完全沒有打算要對日本提出任何抗議，至於對台灣漁民會有什麼影響，漁業署要等到9月之後才會展開調查，對遠洋漁業的檢測則會更晚進行。

面對日本排放核汙水，駐日代表謝長廷日前表示，其實台灣3座核電廠的廢水也是排放入海。意思是大家半斤八兩、台灣沒什麼好抗議的。問題是，綠色和平指出，一般核電廠所產生的廢水不會直接接觸到機芯燃料棒，但福島核汙水是核電廠機組爆炸後，滲入機芯的地下水和抽取後用來冷卻機組的海水。換言之，日本排放的是泡過福島核廢料的核汙水，對生態和漁獲傷害的程度比起所謂的核廢水不知嚴重多少倍；綠色和平甚至提醒，日本核汙水一旦被排放入海，將會損害人類的DNA。謝長廷竟完全站在日本政府的立場發言，難怪他一直被譏諷為是「助日代表」！

事實上，連日本漁民都痛批日本政府沒有遵守當初的承諾，因為大部分漁民並不同意核汙水排海。儘管日本政府一再強調核汙水已稀釋過，然而漁民在福島第一核電站港灣內捕撈許氏平鮋後，卻發現放射性元素超標問題嚴重，如銫含量達到了每千克18000貝克勒爾，超過日本食品衛生法標準的180倍。儘管台灣事實查核中心很快澄清，該區自核事故後就已受汙染，不是日本排放核汙水所致，但台灣早已開放福島等縣市的食品進口，而該區輻射問題仍然嚴重，難道蔡政府不擔心嗎？

此外，大陸和港澳全面或嚴格禁止日本水產進口，韓國也不敢大肆進口，請問大家不要的日本可疑漁產，最後最可能會進了誰的肚子裡？對日本來者不拒的媚日蔡政府，肯定會歡喜進口吧！

民進黨政府開放美國萊豬進口時，要求業者必須標示豬肉產地，但消基會進行市場調查卻找不到美豬，不禁質疑，美豬到哪裡去了？有業者透露，其實有不少美豬偽裝成羊肉販售。「豬羊變色」都查不到，蔡政府有本事對硬要改稱為「福食」的日本核食進行食安把關嗎？民眾恐怕難有信心。（作者為作家）